Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) даст оценку фактам, что глава СБУ Иван Баканов и до сих пор занимает руководящую должность в испанской частной фирме. Этим самым глава спецслужбы нарушает украинское антикоррупционное законодательство.

Информацию о проверке связи Баканова с испанской фирмой в НАПК предоставили после обращения "Центра противодействия коррупции".

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Если нарушение подтвердится, НАПК должно составить и направить в суд протокол, который будет решать, виноват ли Баканов.

"В законодательстве указано, что для такого нарушения неважно, получает ли фирма прибыль и получает ли доход сам руководитель компании, который одновременно является должностным лицом. То есть нарушением является сам факт пребывания на должности”, – заявил юрист ГПК Андрей Савин.

Что известно об испанской фирме Баканова