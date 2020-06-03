НАПК отреагировало на информацию об испанской компании руководителя СБУ Баканова
Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) даст оценку фактам, что глава СБУ Иван Баканов и до сих пор занимает руководящую должность в испанской частной фирме. Этим самым глава спецслужбы нарушает украинское антикоррупционное законодательство.
Информацию о проверке связи Баканова с испанской фирмой в НАПК предоставили после обращения "Центра противодействия коррупции".
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Если нарушение подтвердится, НАПК должно составить и направить в суд протокол, который будет решать, виноват ли Баканов.
"В законодательстве указано, что для такого нарушения неважно, получает ли фирма прибыль и получает ли доход сам руководитель компании, который одновременно является должностным лицом. То есть нарушением является сам факт пребывания на должности”, – заявил юрист ГПК Андрей Савин.
Что известно об испанской фирме Баканова
- Журналисты программы "Схемы" установили, что Иван Баканов значится руководителем фирмы Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada в Испании. Его должность в этой компании указана как "administrador único", то есть единоличный администратор, лицо, уполномоченное на все действия от имени фирмы. На этом посту он с 2015 года, и был по состоянию на 2019 год. Согласно антикоррупционному законодательству Украины, должностные лица не могут быть руководителями коммерческих компаний. Даже если это не приносит доход.
- Фирма Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada специализируется на стоительстве зданий и на широком спектре операций с недвижимостью. Учредителем компании выступает кипрская компания Davegra LTD, которой владеет Андрей Яковлев, автор "Студии Квартал 95". При этом фирма не подает годовые отчеты. Именно поэтому даже попала в список нарушителей налоговой инспекции Испании.
- Зато в СБУ заявили, что компания прекратила свою деятельность в 2019 году Однако журналисты установили, что фирма действующая, ликвидированной не считается. А ограничения по ее деятельности связаны как раз с тем, что она должна исправить нарушения, которые были установлены.
- 30 мая Баканов подал электронную декларацию за 2019 год. Однако в ней нет упоминания об испанской компании.