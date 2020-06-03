Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) надасть оцінку фактам про те, що голова СБУ Іван Баканов і досі обіймає керівну посаду в іспанській приватній фірмі. Цим самим очільник спецслужби порушує українське антикорупційне законодавство.

Інформацію про перевірку зв'язку Баканова з іспанською формою в НАЗК надали після звернення "Центру протидії корупції".

До слова Приголомшливі декларації СБУ: що "забули" вказати керівники служби

Якщо порушення підтвердиться, НАЗК має скласти і направити до суду протокол, який вирішуватиме, чи винуватий Баканов.

"У законодавстві вказано, що для такого порушення неважливо, чи отримує фірма прибуток і чи отримує дохід сам керівник компанії, який одночасно є посадовцем. Тобто порушенням є сам факт обіймання посади”, – заявив юрист ЦПК Андрій Савін.

Що відомо про іспанську фірму Баканова

Журналісти програми "Схеми" встановили, що Іван Баканов значиться керівником фірми Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada в Іспанії. Його посада в цій компанії вказана як "administrador único", тобто одноосібний адміністратор, особа, уповноважена на всі дії від імені фірми. На цій посаді він з 2015 року, і був станом на 2019 рік. Згідно з антикорупційним законодавством України, посадовці не можуть бути керівниками комерційних компаній. Навіть якщо це не приносить дохід.

Фірма Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada спеціалізується на зведенні будівель і на широкому спектрі операцій з нерухомістю. Засновником компанії виступає кіпрська компанія Davegra LTD, якою володіє Андрій Яковлєв, автор "Студії Квартал 95". При цьому фірма не подає річні звіти. Саме тому навіть потрапила до списку порушників податкової інспекції Іспанії.

Натомість в СБУ заявили, що компанія припинила свою діяльність у 2019 році Однак журналісти встановили, що фірма діюча, ліквідованою не вважається. А обмеження з її діяльність пов'язані якраз з тим, що вона має виправити порушення, які були встановлені.