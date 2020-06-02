Приголомшливі декларації СБУ: що "забули" вказати керівники служби
Керівництво СБУ вперше опублікувало декларації про доходи, які з 2016 року закрила сама служба – мовляв, це державна таємниця.
Чи всі відзвітувалися вчасно і що вказали у деклараціях – читайте у матеріалі 24 каналу.
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Круті авто, мільйонні статки й елітна нерухомість – це все про донедавна засекречені декларації керівників Служби безпеки. Численні журналістські розслідування продемонстрували, що закривши декларації, очільники СБУ боялися не за власну безпеку, а за те, що усі могли побачити їх приховані розкоші.
"Вони всі відкриті, їх призначає президент, ми всі про них знаємо, це публічні люди – і тому вони мають подавати декларації у відкритий реєстр разом з усіма", – наголосив юрист Центру протидії корупції Андрій Савін.
Баканов не вказав іспанську фірму
Сім'я найчеснішого очільника СБУ за версією президента Івана Баканова задекларувала:
- 2 квартири у Києві,
- житло у Кривому Розі,
- 4 ділянки неподалік столиці,
- приватний будинок,
- автопарк з двох автівок марки Volkswagen на дружині (одним авто кермує Баканов, і вказана ціна – вдвічі менша ринкової);
- банки подружжя теж не любить: готівкою задекларували 170 тисяч доларів, а от на рахунках Баканов тримає 233 євро, 16 доларів і 419 гривень.
Іван Баканов / Скриншот
А от найцікавіше віднайшли розслідувачі "Схем" – Баканов не вказав у декларації іспанську фірму, керівником якої значиться з 2015 року. І це порушення Закону України: держслужбовці не можуть займати керівні посади в приватних структурах. Навіть якщо це не приносить дохід. І НАЗК вже має звернення щодо цього.
"Як на мене, вони мають надати правову оцінку цьому факту, скласти протокол і направити його до суду – і вже суд буде розглядати це питання", – пояснив юрист Центру протидії корупції Андрій Савін.
До теми Без іспанської компанії: Баканов вперше показав засекречену е-декларацію
Баранецький, імовірно, занизив вартість покупок
Перший заступник голови СБУ – Руслан Баранецький – вказав, ймовірно, занижену вартість своїх покупок, серед них:
- 2 квартири у Києві,
- 2 земельні ділянки за містом,
- будинок.
Значна частина власності – традиційно на дружині та дітях.
Горбенко приховав ціни на покупки до 2019 року
Володимир Горбенко – ще один із трьох заступників глави СБУ – задекларував у власності родини
- квартиру,
- 2 будинки,
- 3 земельні ділянки.
Все у Києві або за містом. Ціни на покупки автомобілів, земельних ділянок, здійснені до 2019 – приховав. Тільки про одну із ділянок, у селі Погреби, зазначив, що її подарували.
"Мама вирішила подарувати мені цю землю з будинком", – сказав Горбенко.
З цікавого:
- колекція холодної зброї,
- 3 рушниці,
- швейцарських годинники.
Володимир Горбенко / Фото RFL/RL
Андрущенко не задекларував майже нічого
А от інший заступник – Сергій Андрущенко – не задекларував жодної квартири у повній власності, жодного автомобіля і банківських рахунків. Дочка у декларації не згадується взагалі.
Малюк і Якушев проігнорували декларування
Василь Малюк та Олександр Якушев взагалі декларування проігнорували.
"Президент і керівництво СБУ, кілька міністрів, подали декларації лише минулого тижня, вони мають 7 днів на виправлення", – зазначив директор НАЗК
Олександр Новіков.
Притягнення до відповідальності
Ті, хто не відзвітував, автоматично порушили закон про е-декларування. Обов'язковим для керівництва СБУ його ще восени під тиском антикорупціонерів зробив Володимир Зеленський. Утім, у березні президент начебто передумав і подав невідкладний законопроєкт про реформу СБУ, де декларації знову засекречуються. Але до 1 червня парламент його так і не встиг ухвалити.
Чи захочуть СБУшники закрити свої декларації у майбутньому знов? Впевнена, що так. Але я все ж таки сподіваюся, що той суспільний резонанс, який станеться після відкриття цих декларацій, не дасть цього зробити,
– переконана народна депутатка від "Голосу", член комітету з правоохоронної діяльності Олександра Устінова.
Опублікували свої декларації і екскерівники СБУ. Попри вільнення, їх теж перевірять і на махінації, і на незаконне збагачення, починаючи з листопада 2019 року.