Керівництво СБУ вперше опублікувало декларації про доходи, які з 2016 року закрила сама служба – мовляв, це державна таємниця.

Чи всі відзвітувалися вчасно і що вказали у деклараціях – читайте у матеріалі 24 каналу.

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Круті авто, мільйонні статки й елітна нерухомість – це все про донедавна засекречені декларації керівників Служби безпеки. Численні журналістські розслідування продемонстрували, що закривши декларації, очільники СБУ боялися не за власну безпеку, а за те, що усі могли побачити їх приховані розкоші.

"Вони всі відкриті, їх призначає президент, ми всі про них знаємо, це публічні люди – і тому вони мають подавати декларації у відкритий реєстр разом з усіма", – наголосив юрист Центру протидії корупції Андрій Савін.

Баканов не вказав іспанську фірму

Сім'я найчеснішого очільника СБУ за версією президента Івана Баканова задекларувала:

2 квартири у Києві,

житло у Кривому Розі,

4 ділянки неподалік столиці,

приватний будинок,

автопарк з двох автівок марки Volkswagen на дружині (одним авто кермує Баканов, і вказана ціна – вдвічі менша ринкової);

банки подружжя теж не любить: готівкою задекларували 170 тисяч доларів, а от на рахунках Баканов тримає 233 євро, 16 доларів і 419 гривень.



Іван Баканов / Скриншот

А от найцікавіше віднайшли розслідувачі "Схем" – Баканов не вказав у декларації іспанську фірму, керівником якої значиться з 2015 року. І це порушення Закону України: держслужбовці не можуть займати керівні посади в приватних структурах. Навіть якщо це не приносить дохід. І НАЗК вже має звернення щодо цього.

"Як на мене, вони мають надати правову оцінку цьому факту, скласти протокол і направити його до суду – і вже суд буде розглядати це питання", – пояснив юрист Центру протидії корупції Андрій Савін.

До теми Без іспанської компанії: Баканов вперше показав засекречену е-декларацію

Баранецький, імовірно, занизив вартість покупок

Перший заступник голови СБУ – Руслан Баранецький – вказав, ймовірно, занижену вартість своїх покупок, серед них:

2 квартири у Києві,

2 земельні ділянки за містом,

будинок.

Значна частина власності – традиційно на дружині та дітях.

Горбенко приховав ціни на покупки до 2019 року

Володимир Горбенко – ще один із трьох заступників глави СБУ – задекларував у власності родини

квартиру,

2 будинки,

3 земельні ділянки.

Все у Києві або за містом. Ціни на покупки автомобілів, земельних ділянок, здійснені до 2019 – приховав. Тільки про одну із ділянок, у селі Погреби, зазначив, що її подарували.

"Мама вирішила подарувати мені цю землю з будинком", – сказав Горбенко.

З цікавого:

колекція холодної зброї,

3 рушниці,

швейцарських годинники.



Володимир Горбенко / Фото RFL/RL

Андрущенко не задекларував майже нічого

А от інший заступник – Сергій Андрущенко – не задекларував жодної квартири у повній власності, жодного автомобіля і банківських рахунків. Дочка у декларації не згадується взагалі.

Малюк і Якушев проігнорували декларування

Василь Малюк та Олександр Якушев взагалі декларування проігнорували.

"Президент і керівництво СБУ, кілька міністрів, подали декларації лише минулого тижня, вони мають 7 днів на виправлення", – зазначив директор НАЗК

Олександр Новіков.

Притягнення до відповідальності

Ті, хто не відзвітував, автоматично порушили закон про е-декларування. Обов'язковим для керівництва СБУ його ще восени під тиском антикорупціонерів зробив Володимир Зеленський. Утім, у березні президент начебто передумав і подав невідкладний законопроєкт про реформу СБУ, де декларації знову засекречуються. Але до 1 червня парламент його так і не встиг ухвалити.

Чи захочуть СБУшники закрити свої декларації у майбутньому знов? Впевнена, що так. Але я все ж таки сподіваюся, що той суспільний резонанс, який станеться після відкриття цих декларацій, не дасть цього зробити,

– переконана народна депутатка від "Голосу", член комітету з правоохоронної діяльності Олександра Устінова.

Опублікували свої декларації і екскерівники СБУ. Попри вільнення, їх теж перевірять і на махінації, і на незаконне збагачення, починаючи з листопада 2019 року.