Руководство СБУ впервые опубликовало декларации о доходах, которые с 2016 года закрыла сама служба – мол, это государственная тайна.

Все ли отчитались вовремя и что указали в декларациях – читайте в материале 24 канала.

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Крутые авто, миллионное состояние и элитная недвижимость – это все о до недавнего времени засекреченных декларациях руководителей Службы безопасности. Многочисленные журналистские расследования показали, что, закрыв декларации, руководители СБУ боялись не за собственную безопасность, а за то, что все могли увидеть их скрытые роскошества.

"Они все открыты, их назначает президент, мы все о них знаем, это публичные люди – и поэтому они должны подавать декларации в открытый реестр вместе со всеми", – отметил юрист Центра противодействия коррупции Андрей Савин.

Баканов не указал испанскую фирму

Семья самого честного главы СБУ по версии президента Ивана Баканова задекларировала:

2 квартиры в Киеве,

жилье в Кривом Роге,

4 участка недалеко от столицы,

частный дом,

автопарк из двух машин марки Volkswagen на жене (одним авто рулит Баканов, и указанная цена – вдвое меньше рыночной);

банки чета тоже не любит: наличными задекларировали 170 тысяч долларов, а вот на счетах Баканов держит 233 евро, 16 долларов и 419 гривен.



Иван Баканов / Скриншот

А вот самое интересное нашли расследователи "Схем" – Баканов не указал в декларации испанскую фирму, руководителем которой значится с 2015 года. Это нарушение Закона Украины: госслужащие не могут занимать руководящие должности в частных структурах. Даже если эта деятельность не приносит доход. И НАПК уже имеет обращение относительно этого.

"По моему мнению, они должны дать правовую оценку этому факту, составить протокол и направить его в суд – и уже суд будет рассматривать этот вопрос", – объяснил юрист Центра противодействия коррупции Андрей Савин.

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Баранецкий, вероятно, занизил стоимость покупок

Первый заместитель главы СБУ Руслан Баранецкий – указал, вероятно, заниженную стоимость своих покупок, среди них:

2 квартиры в Киеве,

2 земельных участка за городом,

дом.

Значительная часть собственности – традиционно на жене и детях.

Горбенко скрыл цены на покупки до 2019 года

Владимир Горбенко – еще один из троих заместителей главы СБУ – задекларировал в собственности семьи

квартиру,

2 дома,

3 земельных участка.

Все в Киеве или за городом. Цены на покупки автомобилей, земельных участков, осуществленные до 2019, – скрыл. Только об одном из участков, в селе Погребы, отметил, что его подарили.

"Мама решила подарить мне эту землю с домом", – сказал Горбенко.

Из интересного:

коллекция холодного оружия,

3 ружья,

швейцарские часы.



Владимир Горбенко / Фото RFL/RL

Андрущенко не задекларировал почти ничего

А вот другой заместитель – Сергей Андрущенко – не задекларировал ни одной квартиры в полной собственности, ни одного автомобиля и банковских счетов. Дочь в декларации не упоминается вообще.

Малюк и Якушев проигнорировали декларирование

Василий Малюк и Александр Якушев вообще декларирование проигнорировали.

"Президент и руководство СБУ, несколько министров подали декларации только на прошлой неделе, они имеют 7 дней на исправление", – отметил директор НАПК Александр Новиков.

Привлечение к ответственности

Те, кто не отчитался, автоматически нарушили закон об е-декларировании. Обязательным для руководства СБУ его еще осенью под давлением антикоррупционеров сделал Владимир Зеленский. Впрочем, в марте президент якобы передумал и подал неотложный законопроект о реформе СБУ, где декларации снова засекречиваются. Но до 1 июня парламент его так и не успел принять.

Захотят ли СБУшники закрыть свои декларации в будущем снова? Уверена, что да. Но я все же надеюсь, что тот общественный резонанс, который произойдет после открытия этих деклараций, не даст это сделать,

– убеждена народный депутат от "Голоса", член комитета по правоохранительной деятельности Александра Устинова.

Опубликовали свои декларации и бывшие руководители СБУ. Несмотря на увольнение, их проверят и на махинации, и на незаконное обогащение, начиная с ноября 2019 года.