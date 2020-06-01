Сотрудники СБУ подали декларации, которые в течение нескольких лет были скрыты. Глава СБУ Баканов не указал свой бизнес, а заместитель Баранецкий занизил стоимость своих покупок и, несмотря на высокие доходы, получил материальную помощь от государства.

В первый и, вероятно, последний раз с 2016 года украинцы увидели декларации работников СБУ. Это произошло по инициативе президента Зеленского, но, очевидно, он передумал, поскольку в марте 2020 года он подал законопроект №3196 со статусом "неотложный", согласно которому имущественные декларации руководства Службы безопасности Украины должны снова засекретить.

24 канал проверил декларации руководства СБУ, среди которых Иван Баканов, Василий Малюк, Руслан Баранецкий, Александр Якушев, Владимир Горбенко и Сергей Андрущенко. Все должны были подать декларации до 1 июня, но Малюк и Якушев этого не сделали.

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Что задекларировало руководство СБУ

В своей декларации Баканов "забыл" указать испанскую фирму Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada, в которой является руководителем с 2015 года. Согласно антикоррупционному законодательству Украины госслужащие не могут занимать руководящие должности в частных структурах.

Должность

Баканов – глава Службы безопасности Украины. Его назначили на должность 29 августа, но фактически он исполнял обязанности еще с июня.

Недвижимость

Баканов владеет квартирой в Киеве площадью 56 квадратных метров, которую купил в 2016, и третью квартиры в Кривом Роге. Жена также имеет квартиру в Киеве. Кроме того Баканов имеет в собственности 3 земельных участка за городом, общей площадью 24 сотки. Его жена владеет участком площадью 28 соток. На одном из участков строят жилой дом.

Итак, в целом супруги имеют 2 квартиры, 4 участка и один дом.

Автопарк

Два автомобиля зарегистрированы на жену: Volkswagen Touareg 2012 года выпуска, который купили в том же году за 475 550 гривен, и Volkswagen Passat 1.8 2010 года выпуска, который купили в 2015 за 111 385 гривен. Последним пользуется Баканов.

Цена Volkswagen Passat, вероятно, занижена. На сайте auto.ria такие автомобили стоят от 220 тысяч до 390 тысяч гривен. То есть как минимум вдвое дороже.



Volkswagen Passat 1.8 2010 / Wikimedia Commons

Доходы

За 7 месяцев работы в СБУ Баканов заработал 536 559 гривен, то есть в среднем 76,5 тысяч гривен в месяц. Перед тем, работая в студии "95 квартал", Баканов заработал 107 тысяч гривен.

Жена получила 240 тысяч гривен от предпринимательской деятельности и 27 тысяч, работая в Киевском колледже связи.

Деньги

На банковских счетах Баканов держит 233 евро, 16 долларов и 419 гривен, наличными – 170 тысяч долларов. Жена задекларировала 129 гривен на банковском счету.

Непонятно как супруги пользуются украинскими услугами и покупают вещи в Украине, имея так мало украинской валюты. Так как они не задекларировали ни одной гривны наличными и лишь чуть больше 500 гривен на банковской карточке.

Что известно о Баканове? Иван Баканов родился 2 мая 1974 года в Кривом Роге на Днепропетровщине. Вместе с украинским президентом Владимиром Зеленским он жил в одном подъезде. Баканов и Зеленский – друзья с детства. В 2013 стал руководителем ООО "95 квартал". Он был также главой предвыборного штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского. Его жена ранее имела гражданство России. По словам самого Баканова, теперь она гражданка Украины.

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Баранецкий Руслан

В своей декларации заместитель главы СБУ указал, вероятно, заниженную стоимость своих покупок. У Руслана Баранецкого есть жена и двое детей, на которых зарегистрирована значительная часть собственности. Жена и дочь имеют более высокие доходы.

Должность

Первый заместитель Главы СБ Украины – руководитель Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины.

Недвижимость

Баранецкий задекларировал две квартиры в Киеве, два земельных участка за городом и дом. Квартира площадью 130 квадратных метров зарегистрирована на жену и детей. Тогда за нее заплатили более 800 тысяч гривен, это было около 100 тысяч долларов.

Баранецкий Руслан в Киевской области имеет участок на 12 соток, а его жена – на 9 соток. На этом участке семейство строит дачный дом площадью 249 метров квадратных.

Автопарк

На сына зарегистрирован Suzuki Jimny 2008 года, который он купил в прошлом году за, обратите внимание, 12 тысяч гривен, то есть менее, чем за 500 долларов. Для интереса мы посмотрели на сайте auto.ria, сколько стоят такие подержанные автомобили, и обнаружили, что цена стартует от 6 тысяч долларов и достигает более 10 тысяч, в зависимости от состояния.



Suzuki Jimny 2008 / Wikimedia Commons

Сам Руслан Баранецкий ездит на Toyota Land Cruiser 2005, который зарегистрирован на жену. Его купили в 2017 за 200 тысяч гривен. Правда, эта цена тоже не соответствует рыночной. На сайте auto.ria мы нашли цены от 420 тысяч до 740 тысяч гривен.

Дочь пользуется VolksWagen Tiguan 2015 года выпуска. Автомобиль зарегистрирован на другого человека, поэтому стоимость покупки, которую сделали в 2016, не указали.

Акции

Супруги являются акционерами туристического комплекса "Черемош". Совокупно их акции стоят 4,78 миллиона гривен.

Бизнес

Жена Баранецкого владеет салоном красоты МАХХИМА в Черновцах. По информации YouControl, уставный капитал – 100 тысяч.

Сын является совладельцем предприятия "Лемон Бразерс", которое занимается оптовой торговлей фруктами и овощами в Киеве.

Доходы

Зарплата – 787 247 гривен за 2019 год. Это примерно 65 тысяч в месяц. Интересно, что несмотря на такую зарплату Руслан Баранецкий получил социальную помощь от государства в размере 7 250 гривен и разовую денежную помощь в размере 1 295 гривен (как ветерану войны).

В 2019 Руслан Баранецкий продал движимое имущество на сумму 149 тысяч гривен, а также получил проценты от Ощадбанка в размере 2 784 гривен.

Значительно более высокие суммы Баранецкий задекларировал на жену и детей. Жена получила 991 700 гривен от своего салона красоты. Между тем сын не задекларировал доходы от своего бизнеса, но получил денежный подарок от родителей в размере 170 тысяч гривен.

Больше всех заработала дочь Марта. Она работает в Укртрансгазе, адвокатском объединении Гарант групп, Киевской областной коллегии адвокатов, а также занимается независимой деятельностью по оказанию услуг в правовой сфере. Таким образом она заработала более 1,5 миллиона гривен за год.

Деньги

Руслан Баранецкий – 676 тысяч гривен;

Жена Татьяна – 3 772 гривны и 79 500 долларов;

Сын Денис – 5 236 долларов, 1 тысяча евро и чуть больше 5 тысяч гривен;

Дочь Марта – 1 328 долларов и 1,1 миллиона гривен.

Что известно о Руслане Баранецком? Он родился на Буковине в 1971 году. Всю жизнь проработал в структурах СБУ, начиная с 1993, когда в региональном управлении СБУ начал военную службу. Начал работать в Центральном управлении СБУ в 1997 году. Имеет звание генерал-майора.

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Горбенко Владимир

В своей декларации Горбенко задекларировал строительство двух домов, оружие и долю в бизнесе. Цены на покупки автомобилей, земельных участков, осуществленные до 2019, – скрыл.

Должность

Горбенко – один из трех заместителей главы СБУ. Назначили на должность в ноябре 2019 года. Работал в Службе безопасности до того, в частности был заместителем начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

Недвижимость

Горбенко владеет квартирой в Киеве площадью 68 квадратных метров и двумя земельными участками в Киевской области, общей площадью 24 сотки, которые приобрел в 2011. Стоимость покупок не указал. У жены также есть земельный участок в Киеве, площадью больше 6 соток.

На одном из участков Горбенко строит загородный дом площадью 392 квадратных метра, а на участке жены в Киеве – дом площадью 298 квадратных метров. Оба дома Горбенко указал в разделе незавершенных строений, хотя вероятно, что они уже готовы, просто не закончена регистрация документов.



Дом Горбенко из СБУ

Поэтому в целом у супругов есть квартира, два дома и 3 земельных участка. Все в Киеве или за городом.

Оружие

Горбенко задекларировал коллекцию холодного оружия, 3 винтовки и 2 пары швейцарских часов.

Автопарк

Горбенко владеет двумя автомобилями: Dodge RAM 2009 года выпуска и Volkswagen E-Golf 2016 года выпуска. Volkswagen купили за 415 650 гривен в прошлом году.

На Dodge Владимир Горбенко в 2016 году наехал на автомобиль ЗАЗ и скрылся с места ДТП. Об этом говорится в судебном решении. Дело, которое рассмотрели на судебном заседании через 10 месяцев, закрыли. Горбенко выразил свое раскаяние. Рассмотрение сроков наложения административного взыскания на тот момент истекло, потому Горбенко штраф не уплатил.

Бизнес

Горбенко в 2013 завладел 16,25% предприятия "Охотничье хозяйство "Ошитки", а его жена в 2011 – 42,5% компании "АВ.-Сервис", что в денежном эквиваленте – 1 миллион гривен.

Доходы

В 2019 Горбенко получил пенсию 133 417 гривен, более 50 тысяч гривен, работая в ООО "Центр безопасности Славяне" и 274 273 гривен, работая в СБУ. Жена, работая в АО "Укрэксимбанк", заработала 269 532 гривны.

При этом ни Горбенко, ни его жена не задекларировали доходы от предпринимательской деятельности или дивиденды от собственности.

Деньги

Супруги не задекларировали деньги на счетах банков, при том, что указали 4 открытых банковских счета. При этом Горбенко задекларировал 37 тысяч долларов и 230 тысяч гривен наличными, а жена – 22 тысячи евро.

Что известно о Владимире Горбенко?Родился в 1971 году в Киеве. Всю жизнь работает в Службе безопасности. За время службы занимал должности от оперуполномоченного до заместителя начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины. Имеет звание полковника.

Андрущенко Сергей

В своей декларации Андрущенко не задекларировал ни одной квартиры, которой бы полностью владел он, его жена или оба, ни одного автомобиля и активов на счетах банков. Дочь в декларации не упоминается.

Должность

Заместитель главы СБУ, один из трех.

Недвижимость

Андрущенко Сергей владеет третью квартиры в Винницкой области, площадью 42,5 квадратных метра. Совладельцем является отец, семья купила квартиру еще в 1995 году. Чиновник пользуется служебной квартирой в Киеве площадью более 60 квадратных метров. На жену записаны 25% квартиры в Винницкой области, площадью более 65 квадратных метров, которую ее семья приобрела еще в 1999.

Если верить декларации, то Андрущенко не владеет ни одной квартирой, только земельным участком, площадью 8 соток на Винниччине, имеет часть квартиры, которую еще давно купили его родители. Так же и его жена. Супруги с 2015 живут в служебной квартире в Киеве.

Автопарк

Ни Андрущенко, ни его жена не владеют автомобилем или другим транспортным средством.

Доходы

Андрущенко получает две зарплаты. Одну в Службе внешней разведки Украины – 272 383 гривны, другую в СБУ – 273 790 гривен. Вместе почти 550 тысяч за прошлый год. Жена не получила доходов за прошлый год. По крайней мере Андрущенко не задекларировал никаких.

Деньги

Андрущенко задекларировал 50 тысяч гривен наличных. Несмотря на то, что чиновник имеет открытый счет в Приватбанке, он не задекларировал ничего на счетах, как и жена.

Что известно о Сергее Андрущенко? Родился 1975 в Виннице. В 2014 году Андрущенко стал начальником управления "Т" – управление по борьбе с терроризмом в департаменте защиты национальной государственности.



Андрущенко принимал активное участие в раскрытии многих террористических актов, совершенных российскими спецслужбами. В частности, в раскрытии взрыва противопехотной мины в Харькове 22 февраля 2015 года на пути украинской демонстрации. Также Андрущенко отвечал за разоблачение российского пропагандиста Кирилла Вышинского, который действовал под прикрытием руководителя "РИА Новости Украина". Андрущенко уволился из СБУ в сентябре 2018-го, с должности заместителя начальника ДЗНГ. Об этой деятельности написал главный редактор Цензор.нет Юрий Бутусов в Facebook.

Почему декларации сотрудников СБУ были засекречены

Декларации сотрудников СБУ были засекречены с 2016 года. В ведомстве это объясняли обеспечением безопасности спецслужащих.

В 2019 году Владимир Зеленский подписал принятый Радой закон, который перезагружает НАПК и, в частности, открывает декларации работников СБУ.

Не может быть закрыта декларация главы, его заместителей, руководителей департаментов, руководителей региональных управлений, областных управлений и так далее, потому что все эти люди известны, сведения о них являются открытыми, они назначаются открытыми указами, и поэтому не может содержать каую-то государственную тайну их имущественное положение,

– отмечал тогда соавтор закона Украины "О предотвращении коррупции" Виктор Чумак, передает Радио Свобода.

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Пока же закон, который снова засекречивает доходы и состояние работников СБУ, прорабатывают в профильном комитете, и в ближайшее время подадут на голосование.