Співробітники СБУ подали декларації, які протягом кількох років були приховані. Голова СБУ Баканов не вказав свій бізнес, а заступник Баранецький занизив вартість своїх покупок та попри високі доходи отримав матеріальну допомогу від держави.

Вперше і, ймовірно, востаннє з 2016 року українці побачили декларації працівників СБУ. Це відбулося з ініціативи президента Зеленського, але, вочевидь, він передумав, оскільки у березні 2020 року він подав законопроєкт №3196 зі статусом "невідкладний", згідно з яким майнові декларації керівництва Служби безпеки України знову мають засекретити.

24 канал перевірив декларації керівництва СБУ, серед яких Іван Баканов, Василь Малюк, Руслан Баранецький, Олександр Якушев, Володимир Горбенко та Сергій Андрущенко. Всі мали подати декларації до 1 червня, але Малюк та Якушев цього не зробили.

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Що задекларувало керівництво СБУ

У своїй декларації Баканов "забув" вказати іспанську фірму Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada, якої є керівником з 2015 року. Відповідно до антикорупційного законодавства України держслужбовці не можуть займати керівні посади в приватних структурах.

Посада

Баканов – голова Служби безпеки України. Його призначили на посаду 29 серпня, але фактично він виконував обов'язки ще з червня.

Нерухомість

Баканов володіє квартирою у Києві, площею 56 квадратних метрів, яку купив у 2016 та третиною квартири у Кривому Розі. Дружина також має квартиру у Києві. Крім того Баканов має у власності 3 земельні ділянки за містом, загальною площею 24 сотки. Його дружина володіє ділянкою площею 28 соток. На одній із ділянок будують житловий будинок.

Тож загалом подружжя має 2 квартири, 4 ділянки та один будинок.

Автопарк

Два автомобілі зареєстровані на дружину: Volkswagen Touareg 2012 року випуску, який купили того ж року за 475 550 гривень та Volkswagen Passat 1.8 2010 року випуску, який купили у 2015 за 111 385 гривень. Останнім користується Баканов.

Ціна Volkswagen Passat, ймовірно, занижена. На сайті auto.ria такі автомобілі коштують від 220 тисяч до 390 тисяч гривень. Тобто як мінімум вдвічі дорожче.



Volkswagen Passat 1.8 2010 / Wikimedia Commons

Доходи

За 7 місяців роботи в СБУ Баканов заробив 536 559 гривень, тобто в середньому 76,5 тисяч гривень за місяць. Перед тим, працюючи у студії "95 квартал", Баканов заробив 107 тисяч гривень.

Дружина заробила 240 тисяч гривень від підприємницької діяльності та 27 тисяч, працюючи в Київському коледжі зв'язку.

Гроші

На банківських рахунках Баканов тримає 233 євро, 16 доларів і 419 гривень, готівкою – 170 тисяч доларів. Дружина задекларувала 129 гривень на банківському рахунку.

Незрозуміло як подружжя користується українськими послугами та купує речі в Україні, маючи так мало української валюти. Адже вони не задекларували жодної гривні готівкою і лиш трохи більше 500 гривень на банківській картці.

Що відомо про Баканова?Іван Баканов народився 2 травня 1974 року у Кривому Розі на Дніпропетровщині. Разом з українським президентом Володимиром Зеленським він жив у одному під’їзді. Баканов і Зеленський – друзі з дитинства. У 2013 став керівником ТОВ "95 квартал". Він був також главою передвиборчого штабу кандидата в президенти України Володимира Зеленського. Його дружина раніше мала громадянство Росії. За словами самого Баканова, тепер вона громадянка України.

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Баранецький Руслан

У своїй декларації заступник Голови СБУ вказав, ймовірно, занижену вартість своїх покупок. У Баранецького Руслана є дружина та двоє дітей, на яких зареєстрована значна частина власності. Дружина та дочка мають вищі доходи.

Посада

Перший заступник Голови СБ України – керівник Антитерористичного центру при Службі безпеки України.

Нерухомість

Баранецький задекларував дві квартири у Києві, дві земельні ділянки за містом та будинок. Квартира площею 130 метрів квадратних зареєстрована на дружину та дітей. Тоді за неї заплатили понад 800 тисяч гривень, це було близько 100 тисяч доларів.

Баранецький Руслан у Київській області має ділянку на 12 соток, а його дружина – на 9 соток. На цій ділянці сімейство будує дачний будинок площею 249 метрів квадратних.

Автопарк

На сина зареєстрований Suzuki Jimny 2008 року, який він купив торік за, зверніть увагу, 12 тисяч гривень, тобто менш, ніж за 500 доларів. Для цікавості ми подивилися на сайті auto.ria скільки коштують такі вживані автомобілі і виявили, що ціна стартує від 6 тисяч доларів і сягає понад 10 тисячі, залежно від стану.



Suzuki Jimny 2008 / Wikimedia Commons

Сам Баранецький Руслан їздить на Toyota Land Cruiser 2005, який зареєстрований на дружину. Його купили у 2017 за 200 тисяч гривень. Щоправда, ця ціна теж не відповідає ринковим. На сайті auto.ria ми знайшли ціни від 420 тисяч до 740 тисяч гривень.

Дочка користується VolksWagen Tiguan 2015 року випуску. Автомобіль зареєстрований на іншу людину, тому вартість покупки, яку зробили у 2016, не вказали.

Акції

Подружжя є акціонерами туристичного комплексу "Черемош". Сукупно їх акції вартують 4,78 мільйона гривень.

Бізнес

Дружина Баранецького володіє салоном краси МАХХІМА у Чернівцях. За інформацією YouControl, статутний капітал – 100 тисяч.

Син є співвласником підприємства "Лемон Бразерс" (оптова торгілвя овочами та фруктами) у Києві.

Доходи

Зарплата – 787 247 гривень за 2019 рік. Це приблизно 65 тисяч в місяць. Цікаво, що попри таку зарплату Руслан Баранецький отримав соціальну допомогу від держави у розмірі 7 250 гривень та разову грошову допомогу у розмірі 1 295 гривень (як ветерану війни).

У 2019 Руслан Баранецький продав рухоме майно на суму 149 тисяч гривень, а також отримав відсотки від Ощадбанку у розмірі 2 784 гривні.

Значно вищі суми Баранецький задекларував на дружину та дітей. Дружина отримала 991 700 грвень від свого салону краси. Натомість син не задекларував доходи від свого бізнесу, зате отримав грошовий подарунок від батьків у розмірі 170 тисяч гривень.

Найбільше заробила дочка Марта. Вона працює в Укртрансгазі, адвокатському об'єднанні Гарант груп, Київській обласній колегії адвокатів, а також займається незалежною діяльністю по наданню послуг у правовій сфері. Так вона заробила понад 1,5 мільйона гривень за рік.

Гроші

Руслан Баранецький – 676 тисяч гривень;

Дружина Тетяна – 3 772 гривні та 79 500 доларів;

Син Денис – 5 236 доларів, 1 тисяча євро та трохи більше 5 тисяч гривень;

Дочка Марта – 1 328 доларів та 1,1 мільйона гривень.

Що відомо про Руслана Баранецького?Він народився на Буковині у 1971 році. Все життя пропрацював у структурах СБУ, починаючи з 1993, коли в регіональному управлінні СБУ почав військову службу. Почав працювати у Центральному управлінні СБУ у 1997 році. Має звання генерал-майора.

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Горбенко Володимир

У своїй декларації Горбенко задекларував будівництво двох будинків, зброю та частку у бізнесі. Ціни на покупки автомобілів, земельних ділянок, здійснені до 2019 – приховав.

Посада

Горбенко – один із трьох заступників голови СБУ. Призначили на посаду у листопаді 2019 року. Працював у Службі безпеки до того, зокрема був заступником начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю.

Нерухомість

Горбенко володіє квартирою у Києві, площею 68 квадратних метрів та двома земельними ділянками на Київщині, загальною площею 24 сотки, які придбав у 2011. Вартість покупок не вказав. У дружини також є земельна ділянка у Києві, площею у понад 6 соток.

На одній із ділянок Горбенко будує заміський будинок площею 392 метри квадратних, а на ділянці дружини у Києві – будинок площею 298 метрів квадратних. Обидва будинки Горбенко вказав у розділі незавершених будов, хоча ймовірно, що вони вже готові, просто незавершена реєстрація документів.



Будинок Горбенка з СБУ

Тож загалом у подружжя є квартира, два будинки та 3 земельні ділянки. Все у Києві або за містом.

Зброя

Горбенко задекларував колекцію холодної зброї, 3 рушниці та 2 швейцарських годинники.

Автопарк

Горбенко володіє двома автомобілями: Dodge RAM 2009 року випуску та Volkswagen E-Golf 2016 року випуску. Volkswagen купили за 415 650 гривень минулого року.

На Dodge Володимир Горбенко у 2016 році наїхав на автомобіль ЗАЗ і втік із місця ДТП. Про це йдеться у судовому рішенні. Справу, яку розглянули на судовому засіданні через 10 місяців, закрили. Горбенко висловив свої каяття. Розгляд строків накладення адміністративного стягнення закінчився на той момент, тому Горбенко не сплатив штрафу.

Бізнес

Горбенко у 2013 заволодів 16,25% підприємства "Мисливське господарство Ошитки", а його дружина у 2011 – 42,5% компанії "АВ.-Сервіс", що у грошовому еквіваленті – 1 мільйон гривень.

Доходи

У 2019 Горбенко отримав пенсію 133 417 гривень, понад 50 тисяч гривень, працюючи у ТОВ "Центр безпеки Словяни" та 274 273, працюючи в СБУ. Дружина, працюючи у АТ "Укрексімбанк" заробила 269 532 гривні

При цьому ні Горбенко, ні його дружина не задекларували доходів від підприємницької діяльності чи дивідендів від власності.

Гроші

Подружжя не задекларувало грошей на рахунках банків при тому, що вказало 4 відкриті банківські рахунки. При цьому Горбенко задекларував 37 тисяч доларів та 230 тисяч гривень готівкою, а дружина – 22 тисячі євро.

Що відомо про Горбенка Володимира?Народився 1971 року у Києві. Все життя працює у службі безпеки. За час служби обіймав посади від оперуповноваженого до заступника начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України. Має звання полковника.

Андрущенко Сергій

У своїй декларації Андрущенко не задекларував жодної квартирі, якою б повністю володів він, його дружина чи обидва, жодного автомобіля та активів на рахунках банків. Дочка у декларації не згадується.

Посада

Заступник голови СБУ, один із трьох.

Нерухомість

Андрущенко Сергій володіє третиною квартири у Вінницькій області, площею 42,5 квадратних метрів. Співвласником є батько, сім'я купила квартиру ще у 1995 році. Посадовець користується службовою квартирою у Києві площею понад 60 квадратних метрів. На дружину записані 25% квартири у Вінницькій області, площею понад 65 квадратних метрів, яку її сім'я придбала ще у 1999.

Якщо вірити декларації, то Андрущенко не володіє жодною квартирою, лише земельною ділянкою, площею 8 соток на Вінниччині, має частину квартири, яку ще давно купили його батьки. Так само і його дружина. Подружжя з 2015 живе у службовій квартири у Києві.

Автопарк

Ні Андрущенко, ні його дружина не володіють автомобілем чи іншим транспортним засобом.

Доходи

Андрущенко отримує дві зарплати. Одну в Службі зовнішньої розвідки України – 272 383, іншу в СБУ – 273 790. Разом майже 550 тисяч за минулий рік. Дружина не отримала доходу за минулий рік. Принаймні Андрущенко не задекларував жодних.

Гроші

Андрущенко задекларував 50 тисяч гривень готівки. Попри те, що посадовець має відкритий рахунок у Приватбанку, він не задекларував нічого на рахунках, як і дружина.

Що відомо про Андрущенка Сергія?Народився 1975 у Вінниці. У 2014 році Андрущенко став начальником управління "Т" – управління з боротьби з тероризмом у департаменті захисту національної державності.



Андрущенко брав активну участь у розкритті багатьох терористичних актів, скоєних російськими спецслужбами. Зокрема, у розкритті вибуху протипіхотної міни в Харкові 22 лютого 2015 року на шляху української демонстрації. Також Андрущенко відповідав за викриття російського пропагандиста Кирила Вишинського, який діяв під прикриттям керівника "РИА Новости Украина". Андрущенко звільнився із СБУ у вересні 2018-го, із посади заступника начальника ДЗНД. Про цю діяльність написав головний редактор Цензор.нет Юрій Бутусов у Facebook.

Чому декларації співробітників СБУ були засекречені

Декларації співробітників СБУ були засекречені з 2016 року. У відомстві це пояснювали забезпеченням безпеки спецслужбовців.

У 2019 році Володимир Зеленський підписав ухвалений Радою закон, який перезавантажує НАЗК та, зокрема, відкриває декларації працівників СБУ.

Не може бути закрита декларація голови, його заступників, керівників департаментів, керівників регіональних управлінь, обласних управлінь і таке інше, бо всі ці люди відомі, відомості про них є відкритими, вони призначаються відкритими указами, і тому не може становити жодної державної таємниці їхній майновий стан,

– зазначав тоді співавтор закону України "Про запобігання корупції" Віктор Чумак, передає Радіо Свобода.

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Поки що закон, що знову засекречує доходи та статки працівників СБУ, опрацьовують у профільному комітеті і найближчим часом дадуть на голосування.