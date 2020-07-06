Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) составило и направило в суд административный протокол против народного Анатолия Драбовского.

Анатолия Драбовского обвиняют в том, что он "несвоевременно подал уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии", говорится на сайте НАПК.

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Дело в том, что депутат Верховной рады от "Слуги народа" Анатолий Драбовский не успел подать электронную декларацию о доходах до окончания срока, 31 мая.

Административные протоколы о несвоевременной подаче уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии также составили в отношении еще троих публичных служащих:

Роман Мартемьянов, заместитель начальника Департамента Офиса Генерального прокурора;

Артур Вайновский, судья Орджоникидзевского районного суда г. Мариуполя;

Виктория Бессарабова, заместительница начальника управления Офиса крупных плательщиков налогов Государственной налоговой службы (ГНС).

По признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов составлен протокол в отношении судьи Хозяйственного суда Сумской области Александра Коваленко.

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Также составлено шесть административных протоколов о нарушениях порядка подачи финансовой отчетности в отношении таких руководителей политических партий: