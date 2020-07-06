Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) склало та направило до суду адміністративний протокол проти народного Анатолія Драбовського.

Анатолія Драбовського звинувачують у тому, що він "несвоєчасно подав повідомлення про суттєві зміни у майновому стані", йдеться на сайті НАЗК.

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Річ в тому, що депутат Верховної ради від "Слуги народу" Анатолій Драбовський не встиг подати електронну декларацію про доходи до закінчення терміну, 31 травня.

Адміністративні протоколи щодо несвоєчасного подання повідомлення про суттєві зміни у майновому стані також склали стосовно ще трьох публічних службовців:

Роман Мартем’янов, заступник начальника Департаменту Офісу Генерального прокурора;

Артур Вайновський, суддя Орджонікідзевського районного суду м. Маріуполя;

Вікторія Бессарабова, заступниця начальника управління Офісу великих платників податків Державної податкової служби (ДПС).

За ознаками порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів складено протокол щодо судді Господарського суду Сумської області Олександра Коваленка.

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Також складено шість адміністративних протоколів щодо порушень порядку подання фінансової звітності стосовно таких керівників політичних партій: