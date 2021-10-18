НАПК проверит прокурора, который "сливал" дело Татарова, – ЦПК
Источник:Центр противодействия коррупции
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начало проверку заместителя генерального прокурора Алексея Симоненко, который забрал дело Олега Татарова в НАБУ и передал его СБУ.
В начале сентября журналисты зафиксировали как он приехал к подозреваемому заместителю руководителя ОП на день рождения на служебном автомобиле и был одним из последних, кто ушел с вечеринки.
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При этом именно Симоненко забрал дело Татарова у Национального антикоррупционного бюро Украины и передал производство следственному управлению СБУ. В марте дело должны были бы передать в суд, однако уже более чем пол года прокуроры ОГП блокируют этот процесс,
– отметили в ГПК.
Напомним, Татарова подозревают в причастности к коррупционному скандалу со схемой с квартирами Нацгвардии. Убытки достигли 81 миллиона гривен.
"Слил" дела Татарова
- В конце 2020 года Алексей Симоненко забрал дело Татарова в НАБУ и передал его Службе безопасности Украины сразу после этого он забрал дело в САП и передал его прокурорам одного из департаментов ОГП.
- Венедиктова должна была передать материалы дела в суд, но не сделала этого. В феврале сроки досудебного расследования завершились, поэтому Офис генпрокурора должен был передать дело в суд в течение 5 дней.
- Тем не менее, Симоненко затягивал время, требуя ненужных разъяснений.
- В сентябре 2021 года СМИ сообщили, что на дне рождения Татарова развлекались более 10 должностных лиц силовых ведомств.
- Среди них был Алексей Симоненко – заместитель генпрокурора Ирины Венедиктовой. Именно он передал дело Татарова от Национального антикоррупционного бюро в Службу безопасности Украины.
- Кроме этого, на праздновании был Максим Цуцкиридзе – заместитель председателя Нацполиции и начальник Главного следственного управления.