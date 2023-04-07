НАПК настаивает, что Надал все же премирует себя на 250%: мэр Тернополя снова отрицает

Несколько дней назад Национальное агентство по предотвращению коррупции составило админпротокол в отношении главы Тернополя Сергея Надала. В свою очередь, мэр уже дважды отрицал эту информацию.

Напомним, что Надала обвиняют в премировании себя до 250% суммы оклада. Такие действия мэра Тернополя вызывают конфликт интересов, пишет 24 Канал.

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Что говорят в НАПК

После огласки ситуации Тернопольский городской совет возразил эту информацию. Однако в НАПК уже нашли объяснение таких действий.

Говорят, что в военное время доступ к данным о зарплате ограничен, поэтому считают, что работники Тернопольского городского совета могли не знать о нюансах оплаты труда мэра из-за закрытости процесса премирования.

Поэтому можем ознакомить вас с административным протоколом, составленным из-за нарушения требований антикоррупционного законодательства мэром Тернополь. В частности, на страницах 5, 6, 7 протокола можно просмотреть полный перечень распоряжений Тернопольского городского головы, которыми он премировал сам себя в течение 2021 и 2022 годов,

– говорится в сообщении.

Мэр Тернополя выписывал себе премию / Фото НАПК

В то же время в агентстве добавляют, что не ставят под сомнение добросовестность или профессиональность выполнения работы городского головы, ведь справедливая оплата труда – это конституционное право каждого украинца.

Однако понятие "конфликт интересов" – сложный юридический термин, требующий более детального разъяснения.

"Составляющей любого конфликта интересов является частный интерес. В этом случае – оценка своей работы самим собой для получения премий большего размера. То есть мэр имеет право на премии, но определять размер премирования себе же он не может. Ни во время войны, ни в войне. другое время, также ни должность мэра, ни статус народного депутата не имеют значения, когда есть факты нарушения, – объясняют в НАПК.

За совершение действий или принятие решений в условиях реального конфликта интересов – Надалу грозит штраф от 3400 до 6800 гривен.

В сообщении добавляют, что общественный резонанс, вызванный этим делом, побуждает глубже разобраться в вопросах оплаты труда городских голов и проверить их на предмет конфликта интересов при премировании.

Надал все отрицает

Мэр Тернополя призвал НАПК соблюдать нормы законодательства, поскольку до момента публикации в соцсетях протокол не направляли ни ему, ни в адрес городского совета, а это является нарушением конституционного права и норм законодательства.

"У меня не было возможности подать свои объяснения, которые должны быть отражены в протоколе, или же отказаться от подписи протокола и указать мотивы отказа. И вообще факт составления протокола я узнал из публикации на сайте НАПК", – объясняет глава города.

Следовательно, он заявил, что информация НАПК о 250% премии – неправдива. Он добавил, что материальной помощи на оздоровление или "на еще что-то" в 2022 году он не получал. Он утверждает, что в целом такая дискуссия по НАПК должна проходить в другой плоскости, предусмотренной действующим законодательством.

Также Надал рассказал, кто назначает премии в Тернопольском городском совете.

"В соответствии с законодательством, как и в других городских советах, после проведения местных выборов в 2020 году на первом заседании исполнительного комитета была создана комиссия по определению размера премии городскому голове. Именно эта Комиссия и направляла к исполнению официальный документ по размеру премии. Ежемесячный размер премии определяется в каждом месяце бюджетного года внутри фонда оплаты труда отдельной Комиссией", – говорится в сообщении.

В заключение мэр города призвал НАПК не заниматься манипуляциями информацией по примеру российских пропагандистов.

"Правомерность протокола будет устанавливать суд. Обязательно проинформирую тернополян о результате", – резюмировал Надал.