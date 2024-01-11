НАПК заявило, что Шмыгаль огласил информацию о разоблачителе коррупции: какая позиция премьера

Глава НАПК Александр Новиков составил протокол относительно премьер-министра Дениса Шмыгаля. Причиной в Национальном агентстве по предотвращению коррупции назвали то, что премьер незаконно огласил информацию об обличителе.

В частности, Денис Шмигаль отметил среди должностных лиц, которым было поручено рассмотреть сообщение, председателя Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Ивана Рудого. Хотя именно о его противоправных действиях и сообщалось.

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Что говорят в НАПК

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции написало, что Денис Шмигаль:

рассмотрел сообщение о коррупции от обличителя – работника Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ);

дал поручение соответствующим должностным лицам проработать такое уведомление;

по результатам обработки – проинформировать заявителя и Кабинет Министров Украины.

При этом среди должностных лиц, которым было поручено рассмотреть сообщение, указан и глава КРАИЛ Иван Рудый, о противоправных действиях которого и сообщалось. Узнав об этом, должностное лицо приняло решение о нарушении дисциплинарного производства в отношении обличителя. Однако, согласно законодательству, обличитель не может быть привлечен к дисциплинарной ответственности или подвергнут со стороны его руководителя или работодателя другим негативным мерам воздействия. Установив факт таких действий, НАПК составило протокол в отношении председателя КРАИЛ 5 января 2024 года,

– рассказали в НАПК.

Что касается Шмыгаля, то в НАПК убеждены – премьер совершил административное правонарушение, предусмотренное частью 2 статьи 1728 Кодексом Украины об административных правонарушениях, ведь незаконно разгласил информацию о разоблачителе, которая стала ему известна в связи с исполнением служебных обязанностей.

Именно поэтому Национальное агентство по предотвращению коррупции:

на 10 января 2024 года пригласило премьера для ознакомления с протоколом, но он не явился в указанный срок и не сообщил о причинах неявки;

направило протокол для рассмотрения в суд по месту совершения правонарушения.

В НАПК заверили – если суд признает Шмыгаля виновным, то на должностное лицо будет наложен штраф с лишением права занимать определенные должности на один год. В свою очередь это будет основанием для внесения сведений относительно него в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

Какая позиция Шмыгаля

Пресс-секретарь премьер-министра Ольга Курышко в комментарии "Украинской правде" возразила разглашение премьером информации.

Премьер-министр Украины не разглашал ни одной информации об обличителе,

– заявила Курышко.

Она изложила позицию Дениса Шмыгаля. В частности, сообщила, что:

в сентябре, согласно закону Украины "Об обращениях граждан", на Правительственный портал поступило обращение граждан-работников КРАИЛ о неудовлетворении работой руководителя комиссии;

обращение – не было сообщением о коррупционных правонарушениях и не содержало какой-либо информации о возможных фактах коррупционных действий.

В связи с этим обращение рассматривалось и резолюция премьер-министра Украины готовилась секретариатом Кабинета министров именно как к обращению граждан. О чем было сообщено заявителям,

– рассказала Ольга Куришко.

Она заверила, что заявления руководителя НАПК, что Шмигаль якобы огласил информацию об обличителе, премьер считает "очередной манипуляцией накануне истечения срока полномочий господина Новикова".