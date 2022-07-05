Чиновники вывезли за границу 5 миллионов долларов наличных, которые получили незаконно, – НАПК

Несмотря на войну с Россией, в Украине фиксируют факты незаконного обогащения служащих. НАПК сообщило о вывозе за пределы Украины публичными служащими незаконно полученной наличности.

Начато 3 уголовных производства

В пресс-службе Национального агентства по предотвращению коррупции рассказали, что зафиксировали вывоз служащими наличных, которые они получили незаконным путем, на сумму почти 5 миллионов долларов.

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Кроме того, по результатам мониторинга выявлены факты перемещения через государственную границу еще 100 тысяч евро.

Сообщается о том что служащие и члены их семей вывезли наличные деньги, однако не имели законных источников получения соответствующих активов.

В НАПК заявили, что передали в правоохранительные органы соответствующие материалы, после чего было начато 3 уголовных производства.

Кого из украинских чиновников обвиняли в вывозе денег

С начала полномасштабной российской агрессии многие политики и государственные служащие покинули Украину и вывезли свои семьи.

25 февраля из Украины сбежали братья Суркисы. Журналисты получили документы о деталях выезда Игоря и Григория Суркисов. Суркисы не декларировали наличные деньги на украинской таможне, но уже на венгерской границе сообщили, что имеют при себе суммарно 17,6 миллиона долларов.

Впоследствии владелец киевского Динамо Игорь Суркис опровергает информацию СМИ. В подтверждение он предоставил документы по венгерской таможне.

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В то же время в опровержении Игоря Суркиса ничего не говорится о двух внуках нардепа от ОПЗЖ Григории Суркисе, военнообязанных (20 и 28 лет).

В швейцарском городе Лугано состоялась конференция по восстановлению Украины. На ней выступил президент Владимир Зеленский и потроллил украинских политиков, массово выехавших на конференцию. Глава государства отметил, что некоторых людей вообще впервые увидел за все месяцы войны.

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