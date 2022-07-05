Чиновники вывезли за границу 5 миллионов долларов наличных, которые получили незаконно, – НАПК
Источник:НАПК
Несмотря на войну с Россией, в Украине фиксируют факты незаконного обогащения служащих. НАПК сообщило о вывозе за пределы Украины публичными служащими незаконно полученной наличности.
Начато 3 уголовных производства
В пресс-службе Национального агентства по предотвращению коррупции рассказали, что зафиксировали вывоз служащими наличных, которые они получили незаконным путем, на сумму почти 5 миллионов долларов.
Кстати Коррупционеров, защищающих Украину, могут исключить из Реестра о коррупции
Кроме того, по результатам мониторинга выявлены факты перемещения через государственную границу еще 100 тысяч евро.
Сообщается о том что служащие и члены их семей вывезли наличные деньги, однако не имели законных источников получения соответствующих активов.
В НАПК заявили, что передали в правоохранительные органы соответствующие материалы, после чего было начато 3 уголовных производства.
Кого из украинских чиновников обвиняли в вывозе денег
- С начала полномасштабной российской агрессии многие политики и государственные служащие покинули Украину и вывезли свои семьи.
- 25 февраля из Украины сбежали братья Суркисы. Журналисты получили документы о деталях выезда Игоря и Григория Суркисов. Суркисы не декларировали наличные деньги на украинской таможне, но уже на венгерской границе сообщили, что имеют при себе суммарно 17,6 миллиона долларов.
- Впоследствии владелец киевского Динамо Игорь Суркис опровергает информацию СМИ. В подтверждение он предоставил документы по венгерской таможне.
К слову НАПК создало реестр коллаборантов и призвало украинцев его наполнять
- В то же время в опровержении Игоря Суркиса ничего не говорится о двух внуках нардепа от ОПЗЖ Григории Суркисе, военнообязанных (20 и 28 лет).
- В швейцарском городе Лугано состоялась конференция по восстановлению Украины. На ней выступил президент Владимир Зеленский и потроллил украинских политиков, массово выехавших на конференцию. Глава государства отметил, что некоторых людей вообще впервые увидел за все месяцы войны.
Ранее НАПК написал письмо-благодарность Шойгу за разграбленную российскую армию: смотрите видео