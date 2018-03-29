НАПК: руководители неправительственных антикоррупционных организаций должны подать е-декларации

Среди общественности подать декларации должны лишь руководители антикоррупционных организаций, которые получают гранты. Это следует из разъяснения Нацагентства по предотвращению коррупции, которое ведомство приняло 29 марта 2018 года.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

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В решении говорится, что подать декларации должны лишь антикоррупционные активисты, которые подпадают под все 5 критериев закона. Летом 2017 года НАПК выдали разъяснение о том, что отчитываться о доходах должны антикоррупционеры, которые подпадают хотя бы под 1 из критериев. Мол, даже, если ты спрашиваешь в государственный орган информацию об использовании бюджетных средств. Однако теперь мнение изменили.

"К сожалению, Верховная Рада не поддержала изменения в Закон Украины «О предотвращении коррупции» относительно отмены обязанности представления е-деклараций представителями общественности до конца очередного этапа декларирования... Так, субъектами декларирования согласно статье 45 Закона, являются физические лица, которые одновременно отвечают всем составным признакам, предусмотренным пунктом 5 части первой статьи 3 Закона", – сообщили в НАПК.

Напомним, накануне Верховная Рада не смогла отменить е-декларирование для активистов. Идею депутата из "Народного фронта" Татьяны Чорновол о введении имущественных отчетов для них приняли год назад. Общественность тогда назвала это местью. Идею не поддержали и западные партнеры. До 1 апреля все чиновники и часть общественных деятелей должны подать декларации состояний за 2017 год.