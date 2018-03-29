НАЗК ухвалило: керівники неурядових антикорупційних організацій мають подати е-декларації

Серед громадськості подати декларації мають лише керівники антикорупційних організацій, які отримують гранти. Це випливає з роз'яснення Нацагенства з запобігання корупції, яке відомство ухвалило 29 березня 2018 року.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

Читайте також: Зеркаль задекларувала за 2017 рік понад 590 тисяч гривень зарплати

У рішенні йдеться, що подати декларації мають лише антикорупційні активісти, які підпадають під всі 5 критеріїв закону. Влітку 2017 року НАЗК видали роз'яснення про те, що звітувати про статки мають антикорупціонери, які підпадають хоча б під 1 з критеріїв. Мовляв, навіть, якщо ти запитуєш в державного органу інформацію про використання бюджетних коштів. Однак тепер думку змінили.

"На жаль, Верховна Рада не підтримала зміни до Закону України «Про запобігання корупції» щодо відміни обов’язку подання е-декларацій представниками громадськості до кінця чергового етапу декларування...Так, суб’єктами декларування відповідно до статті 45 Закону є фізичні особи, які одночасно відповідають всім складовим ознакам, передбаченим пунктом 5 частини першої статті 3 Закону", – повідомили у НАЗК.

Нагадаємо, напередодні Верховна Рада не спромоглася скасувати е-декларування для активістів. Ідею депутата з "Народного фронту" Тетяни Чорновол про запровадження майнового звітування для них ухвалили рік тому. Громадськість тоді назвала це помстою. Ідею не підтримали і західні партнери. До 1 квітня всі посадовці та частина громадських діячів мають подати декларації статків за 2017 рік