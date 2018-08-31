17:55
31 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
26°C 12°C
  • суббота
    28°C 14°C
  • воскресенье
    30°C 15°C
  • понедельник
    30°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ОЛЕГ СЕНЦОВ УМЕР ИОСИФ КОБЗОН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Лакшери корыто для Путина. Проклятие российской элиты
Вєсті Кремля
22:03, 30 августа
Вести.UA. Клюв и крылья Мосийчука. Музыкальный критик Добкин
Вєсті.UA
20:22, 30 августа
Бизнес застройщиков: как в Украине наживаются на школах и садиках
ЦРУ
09:00, сегодня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Всё. Украинский рок в стиле олд-скул
Згадати все
23:50, 28 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ОЛЕГ СЕНЦОВ УМЕР ИОСИФ КОБЗОН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

НАПК завершило проверку деклараций Гройсмана и еще трех министров

42 Читати новину українською
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции / politeka.net

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проверило декларации премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, министра молодежи и спорта Игоря Жданова, министра экологии и природных ресурсов Остапа Семерака и министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Читайте также: В НАПК не уверены, что на руководство АП распространяется Закон "О предотвращении коррупции"

Кроме этих лиц НАПК также завершило проверку деклараций, поданных такими лицами:

  •  Натальей Заименко, директор Национального ботанического сада имени Н.М. Гришко НАН Украины, за 2016 год (исправленной);
  •  Натальей Корчак, членом Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции за 2015 и 2016 годы;
  •  Василием Куйбидой, президентом Национальной академии государственного управления при президенте Украины, за 2016 год;
  •  Анной Сергиенко, судьей Шахтерского горрайонного суда Донецкой области, за 2015, 2016 годы (исправленной);
  •  Натальей Чемодуровой, судьей Славянского горрайонного суда Донецкой области, за 2015 и 2016 годы.
Отмечается, что по результатам проверки, в декларацию судьи Анны Сергиенко за 2015 год была внесена недостоверная информация. В декларациях других должностных лиц нарушений не выявлено.

В НАПК добавляют, что также начата полная проверка деклараций, поданных Хланем Сергеем, народным депутатом Украины VIII созыва, за 2015 год (исправленной), за 2016 и 2017 годы.

Напомним, ранее в НАПК вынесли предписание министру внутренних дел Арсену Авакову и министру культуры Евгению Нищуку.

Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Омелян Владимир Гройсман е-декларирование НАПК
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Медведчук як символ нашої неорганізованості, або Чому політичний труп спливає останні 20 років?
сегодня, 17:01 Медведчук як символ нашої неорганізованості, або Чому політичний труп спливає останні 20 років?
Блог Соцмережі
Томос об автокефалии УПЦ: что это означает для украинцев
сегодня, 16:15 Томос об автокефалии УПЦ: что это означает для украинцев
Яніна Ткачук 5066
Топ-10 самых богатых боксеров мира: "Мистер Деньги", "Золотой парень", Кличко и другие
сегодня, 16:01 Топ-10 самых богатых боксеров мира: "Мистер Деньги", "Золотой парень", Кличко и другие
Химический выброс в Армянске: что случилось и чем это грозит материковой Украине
сегодня, 14:50 Химический выброс в Армянске: что случилось и чем это грозит материковой Украине
Ірина Лаб'як
Нещасливий виноград Лакарена або Як Порошенко і Гройсман місцевих бандитів злякались
сегодня, 14:00 Нещасливий виноград Лакарена або Як Порошенко і Гройсман місцевих бандитів злякались
Дмитро Гнап
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Украинцы запустили стартап, который заинтересовал инвесторов всего мира
 11 февраля 2017 , 09:27
Рената Литвинова презентовала в Киеве новый фильм
 3 ноября 2012 , 14:25 1
Игроки сборной Португалии получат фантастический бонус за победу над Францией
 10 июля 2016 , 17:00
МЮ подписал лидера "Бенфики", – СМИ
 20 декабря 2016 , 10:20
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук