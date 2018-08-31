НАПК завершило проверку деклараций Гройсмана и еще трех министров

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проверило декларации премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, министра молодежи и спорта Игоря Жданова, министра экологии и природных ресурсов Остапа Семерака и министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Читайте также: В НАПК не уверены, что на руководство АП распространяется Закон "О предотвращении коррупции"

Кроме этих лиц НАПК также завершило проверку деклараций, поданных такими лицами:

• Натальей Заименко, директор Национального ботанического сада имени Н.М. Гришко НАН Украины, за 2016 год (исправленной);

• Натальей Корчак, членом Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции за 2015 и 2016 годы;

• Василием Куйбидой, президентом Национальной академии государственного управления при президенте Украины, за 2016 год;

• Анной Сергиенко, судьей Шахтерского горрайонного суда Донецкой области, за 2015, 2016 годы (исправленной);

• Натальей Чемодуровой, судьей Славянского горрайонного суда Донецкой области, за 2015 и 2016 годы.

Отмечается, что по результатам проверки, в декларацию судьи Анны Сергиенко за 2015 год была внесена недостоверная информация. В декларациях других должностных лиц нарушений не выявлено.

В НАПК добавляют, что также начата полная проверка деклараций, поданных Хланем Сергеем, народным депутатом Украины VIII созыва, за 2015 год (исправленной), за 2016 и 2017 годы.

Напомним, ранее в НАПК вынесли предписание министру внутренних дел Арсену Авакову и министру культуры Евгению Нищуку.