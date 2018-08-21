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ДТП НА ДНЕПРОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

В НАПК не уверены, что на руководство АП распространяется Закон "О предупреждении коррупции"

34 Читати новину українською
Алексей Филатов
Алексей Филатов / sudivstvo.info

В ответ на обращение юристов Bihus.Info касаемо недостоверных сведений в декларации Алексея Филатова, в НАПК сообщили, что нужны "дополнительные меры", чтобы определить, подпадает ли руководство Администрации президента под действие Закона "О предотвращении коррупции".

"Администрация президента не является государственным органом в понимании закона", – сообщили в Национальном агентстве по предупреждению коррупции в ответ на обращение юристов проекта "Жми".

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И отметили, что нужны "дополнительные меры, направленные на определение, является ли глава Администрации Президента и его заместители лицами, на которых распространяется действие закона" ( "О предотвращении коррупции" – 24 канал).

Напомним, закон о предотвращении коррупции обязывает декларировать всех лиц, с которыми должностных лиц связывает совместный быт.

Как ранее выяснили журналисты "Наших денег", в декларации заместителя главы АП Алексея Филатова отсутствует упоминание о сыне, гражданской жене Анне Бабич и ее юридической компании AEQUO. Фирма создана сразу после назначения Алексея Филатова в АП и получила солидный контракт на обслуживание "Нафтогаза".

В то же время, во время подготовки сюжета удалось подтвердить, что Анна Бабич живет в доме, где расположена квартира самого Филатова. Об этом говорится в сюжете Марины Ансифоровои, вышедший в эфир в мае этого года.

Я декларирую все в соответствии с действующим законодательством,
– единственное, что сообщил Филатов в ответ на вопрос о недекларирование.

Сразу после выхода сюжета юристы проекта "Жми" (Bihus.Info) предоставили материалы, собранные в ходе журналистского расследования, в антикоррупционные органы – НАБУ, САП и Назка. В НАБУ сообщили, что привлекли материалы журналистов к производству о незаконном обогащении Филатова, которое было открыто еще в феврале 2018-го. Позже стало известно, что НАБУ получило доступ к телефону гражданской жены Филатова.

По словам детективов, в рамках расследования проверяются факты того, что Филатов в период 2014-2018 годов получил в собственность активы в значительном размере, законность происхождения которых не подтверждена доказательствами, и возможно передал их своей сестре и гражданской жене.

Отмечается, что Филатов не внес в декларацию свою гражданскую жену Анну Бабич, их общего ребенка, а также ее имущество общей стоимостью 6,51 миллиона гривен. В Бюро указали, что Бабич является соучредителем ООО "Экво" (размер уставного взноса 205 440 гривен), владелицей автомобиля Porsche Macan 2016 выпуска и двух квартир в Киеве.

Фирма "Экво" создана через 2 дня после назначения Филатова на должность в АП, и с тех пор получила ряд выгодных контрактов в сферах, где решения принимают старые знакомые Филатова и Бабич.

Полный выпуск расследование программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" смотрите здесь.

Теги: Новости Украины Расследования е-декларирование НАПК
Источник: 24 Канал
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