14:01
21 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
26°C
30°C 17°C
  • середа
    23°C 15°C
  • четвер
    24°C 11°C
  • п'ятниця
    28°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Весільний генерал Путін. Економія туалетного паперу
Вєсті Кремля
21:33, 20 серпня
Вєсті.UA. Страшне поповнення Рабіновича. Ляшко VS Бред Пітт
Вєсті.UA
20:28, 20 серпня
Дерибан на Закарпатті: чому 600 селян отримали землю і відмовились від неї в один день
ЦРУ
09:00, 17 серпня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Школа по-радянськи
Згадати все
22:58, 17 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ДТП НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

У НАЗК не впевнені, що на керівництво АП поширюється Закон "Про запобігання корупції"

494 Читать новость на русском
Олексій Філатов
Олексій Філатов / sudivstvo.info

У відповідь на звернення юристів Bihus.Info щодо недостовірних відомостей в декларації Олексія Філатова, у НАЗК повідомили, що потрібні "додаткові заходи", аби визначити, чи підпадає керівництво Адміністрації президента під дію Закону "Про запобігання корупції".

"Адміністрація президента не є державним органом в розумінні закону", – повідомили в Національному агентстві з питань запобігання корупції у відповідь на звернення юристів проекту "Тисни".

Читайте також:  "Просто не той драгер був": чому приятеля Луценка не покарали за нетверезе водіння

І зазначили, що потрібні "додаткові заходи, спрямовані на визначення, чи є голова Адміністрації Президента та його заступники особами, на яких поширюється дія закону" ("Про запобігання корупції" – 24 канал).

Нагадаємо, закон про запобігання корупції зобов’язує декларувати всіх осіб, з якими посадовців пов’язує спільний побут.

Як раніше з’ясували журналісти "Наших грошей", у декларації заступника голови АП Олексія Філатова відсутня згадка про сина, цивільну дружину Анну Бабич і її юридичну компанію AEQUO. Фірма створена одразу після призначення Олексія Філатова в АП і отримала солідний контракт на обслуговування "Нафтогазу".

Водночас, під час підготовки сюжету вдалось підтвердити, що Анна Бабич мешкає в будинку, де розташована квартира самого Філатова. Про це йдеться в сюжеті Марини Ансіфорової, що вийшов в ефір в травні цього року.

Я декларую все відповідно до чинного законодавства,
– єдине, що повідомив Філатов у відповідь на питання про недекларування.

Одразу після виходу сюжету юристи проекту "Тисни" (Bihus.Info) надали матеріали, зібрані в ході журналістського розслідування, в антикорупційні органи – НАБУ, САП і НАЗК. У НАБУ повідомили, що долучили матеріали журналістів до провадження про незаконне збагачення Філатова, яке було відкрите ще у лютому 2018-го. Пізніше стало відомо, що НАБУ отримало доступ до телефону цивільної дружини Філатова.

За словами детективів, у рамках розслідування перевіряються факти того, що Філатов у період 2014-2018 років отримав у власність активи в значному розмірі, законність походження яких не підтверджено доказами, і можливо передав їх своїй сестрі та цивільній дружині.

Зазначається, що Філатов не вніс до декларації свою цивільну дружину Анну Бабич, їхню спільну дитину, а також її майно загальною вартістю 6,51 мільйона гривень. У Бюро вказали, що Бабич є співзасновницею ТОВ "Екво" (розмір статутного внеску 205 440 гривень), власницею автомобіля Porsche Macan 2016 року випуску і має дві квартири в Києві.

Фірма "Екво" створена через 2 дні після призначення Філатова на посаду в АП, і відтоді отримала низку вигідних контрактів у сферах, де рішення приймають давні знайомі Філатова та Бабич.

Повний випуск розслідування програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" дивіться тут

Теги: Новини України Розслідування НАЗК е-декларування
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Тимошенко лідирує у президентських рейтингах: обурливі факти про Леді Ю
сьогодні, 13:05 Тимошенко лідирує у президентських рейтингах: обурливі факти про Леді Ю
4966
6 самых интересных новых профессий будущего
сьогодні, 12:01 6 самых интересных новых профессий будущего
Володимир Співаковський
Стрілянина у Харкові: останні новини та головні версії
сьогодні, 11:05 Стрілянина у Харкові: останні новини та головні версії
Євгенія Мазур
В Україні заборонили відомий антисептик
сьогодні, 10:21 В Україні заборонили відомий антисептик
Як харківський мер Геннадій Кернес врятувався від кримінального переслідування
сьогодні, 10:00 Як харківський мер Геннадій Кернес врятувався від кримінального переслідування
Сергій Лещенко
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Ломаченко став найкращим боксером світу за версією ESPN
 14 грудня 2017 , 23:42
"Динамо" – "Шахтар": Ігор Суркіс прокоментував інформацію, що матч перенесений через доньку його брата
 10 квітня 2017 , 19:40
Англія, Польща та ще дві країни можуть бойкотувати ЧС-2018 в Росії
 12 березня , 10:26
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук