У НАЗК не впевнені, що на керівництво АП поширюється Закон "Про запобігання корупції"

У відповідь на звернення юристів Bihus.Info щодо недостовірних відомостей в декларації Олексія Філатова, у НАЗК повідомили, що потрібні "додаткові заходи", аби визначити, чи підпадає керівництво Адміністрації президента під дію Закону "Про запобігання корупції".

"Адміністрація президента не є державним органом в розумінні закону", – повідомили в Національному агентстві з питань запобігання корупції у відповідь на звернення юристів проекту "Тисни".

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І зазначили, що потрібні "додаткові заходи, спрямовані на визначення, чи є голова Адміністрації Президента та його заступники особами, на яких поширюється дія закону" ("Про запобігання корупції" – 24 канал).

Нагадаємо, закон про запобігання корупції зобов’язує декларувати всіх осіб, з якими посадовців пов’язує спільний побут.

Як раніше з’ясували журналісти "Наших грошей", у декларації заступника голови АП Олексія Філатова відсутня згадка про сина, цивільну дружину Анну Бабич і її юридичну компанію AEQUO. Фірма створена одразу після призначення Олексія Філатова в АП і отримала солідний контракт на обслуговування "Нафтогазу".

Водночас, під час підготовки сюжету вдалось підтвердити, що Анна Бабич мешкає в будинку, де розташована квартира самого Філатова. Про це йдеться в сюжеті Марини Ансіфорової, що вийшов в ефір в травні цього року.

Я декларую все відповідно до чинного законодавства,

– єдине, що повідомив Філатов у відповідь на питання про недекларування.

Одразу після виходу сюжету юристи проекту "Тисни" (Bihus.Info) надали матеріали, зібрані в ході журналістського розслідування, в антикорупційні органи – НАБУ, САП і НАЗК. У НАБУ повідомили, що долучили матеріали журналістів до провадження про незаконне збагачення Філатова, яке було відкрите ще у лютому 2018-го. Пізніше стало відомо, що НАБУ отримало доступ до телефону цивільної дружини Філатова.

За словами детективів, у рамках розслідування перевіряються факти того, що Філатов у період 2014-2018 років отримав у власність активи в значному розмірі, законність походження яких не підтверджено доказами, і можливо передав їх своїй сестрі та цивільній дружині.

Зазначається, що Філатов не вніс до декларації свою цивільну дружину Анну Бабич, їхню спільну дитину, а також її майно загальною вартістю 6,51 мільйона гривень. У Бюро вказали, що Бабич є співзасновницею ТОВ "Екво" (розмір статутного внеску 205 440 гривень), власницею автомобіля Porsche Macan 2016 року випуску і має дві квартири в Києві.

Фірма "Екво" створена через 2 дні після призначення Філатова на посаду в АП, і відтоді отримала низку вигідних контрактів у сферах, де рішення приймають давні знайомі Філатова та Бабич.

Повний випуск розслідування програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" дивіться тут.