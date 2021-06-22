Напоминает балл у Воланда: ОПЗЖ устроила странный марш – видео

Одиозный Илья Кива и партия ОПЗЖ 22 июня устроили очень странный "марш" на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. Действо скорее напоминало Шабош.

Марш-шабаш Кивы

Так нардеп и его титушки "почтили" память воинов "Великой Отечественной войны". Хотя это больше было похоже на поклонение темным силам.

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Видео с места происшествия опубликовали в социальных сетях. На нем видно, как несколько десятков мужчин в белых рубашках шагают под жуткую музыку. На фоне слышны крики на немецком языке и ракетные обстрелы.

Впереди необычного действа идут мужчины с флагами "Оппозиционной платформы – За жизнь". Все они движутся в сторону подсвеченного красным цветом экрана. На стенах музея показывали кадры военных событий.

Происходил очередной победобесный шабаш с участием ОПЗЖ и Кивы. Если вы думаете, что это мой монтаж, то поспешу заверить – ничего я не монтировал. Картинка и звук – от авторов "акции",

– говорится в сообщении телеграм-канала.

Смотрите видео с "марша" Кивы:

Накануне нардеп искал титушок

Ранее Кива искал "чистых, бритых, опрятных адекватов", которые вместе с ним примут участие в этом шабаше. За это политик предлагал 250 гривен. Однако требования к "участникам акции" были суровые – кандидаты даже должны были отправить свое фото в полный рост, а также снимок лица крупным планом.