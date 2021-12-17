Как утверждает постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк, мишенью уже стал единственный украинский журналист в России. Дипломат сравнивает ситуацию с Романом Цимбалюком к тому, что происходило в 30-х годах в СССР.

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Это очень напоминает кампании 30-х годов в Советском Союзе, когда широко придумывались антигосударственные центры, чтобы оправдать чистки против целых народов,

– заявил представитель.

Цимбалюк обратил внимание на последние соцопросы в России, которые могут свидетельствовать об опасности. Ведь около 75% россиян признают то, что может быть война с Украиной.

Настроения Путина

По словам дипломата, настроения властей России становятся более понятными после еще одного документального фильма с участием Владимира Путина.

Лента недавно вышла в эфир к 30 годовщине распада Советского Союза. Глава Кремля считает это событие распадом исторической России.

История с Романом Цимбалюком

В России возбудили дело против украинского журналиста Романа Цимбалюка. По мнению адвоката Николая Полозова, это доказывает тот факт, что российская власть настолько нетерпима к проявлению любого альтернативного мнения, кроме ее собственных нарративов.

Как объяснял журналист, вместе с адвокатом решил не оставлять это просто так. Если все же российская сторона даст ход делу, то будет судиться включительно в Европейский суд по правам человека.

Также Цимбалюк рассказывал, что его преследуют в России за якобы "разжигание межнациональной розни" в отношении россиян. Действия Москвы осудили в Министерстве иностранных дел Украины.

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