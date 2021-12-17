Як стверджує постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк, мішенню вже став єдиний український журналіст у Росії. Дипломат порівнює ситуацію із Романом Цимбалюком до того, що відбувалось у 30-х роках в СРСР.

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Це дуже нагадує кампанії 30-х років в Радянському Союзі, коли широко вигадувалися антидержавні центри, щоб виправдати чистки проти цілих народів,

– заявив представник.

Цимбалюк звернув увагу на останні соцопитування в Росії, які можуть свідчити про небезпеку. Адже близько 75% росіян визнають те, що може бути війна з Україною.

Настрої Путіна

За словами дипломата, настрої влади Росії стають більш зрозумілими після ще одного документального фільму з участю Володимира Путіна.

Стрічка нещодавно вийшла у ефір до 30 річниці розпаду Радянського Союзу. Очільник Кремля вважає цю подію розпадом історичної Росії.

Історія з Романом Цимбалюком

У Росії порушили справу проти українського журналіста Романа Цимбалюка. На думку адвоката Миколи Полозова, це доводить той факт, що російська влада настільки нетерпима до прояву будь-якої альтернативної думки, крім її власних наративів.

Як пояснював журналіст, разом з адвокатом вирішив не залишати це просто так. Якщо все ж таки російська сторона дасть хід справі, то судитиметься включно до Європейського суду з прав людини.

Також Цимбалюк розповідав, що його переслідують в Росії за нібито "розпалювання міжнаціональної ворожнечі" щодо росіян. Дії Москви засудили у Міністерстві закордонних справ України.

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