Про це в ефірі 24 каналу розповів сам Роман Цимбалюк. За його словами, про це повідомляють лише медіа Росії, які час від часу чи завжди брешуть.

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"Мені ніхто не надавав ніяких постанов і запрошень до прокуратури. Я про це знаю винятково зі ЗМІ", – заявив Цимбалюк.

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Журналіст пояснив, що разом з адвокатом вирішив не залишати це просто так. Якщо все ж таки російська сторона дасть хід справі, то судитиметься включно до Європейського суду з прав людини.

Якщо справа "піде", я просто не хочу, щоб коли наступного разу поїду у Вільнюс, бути в базі Інтерполу і мене там у чомусь звинувачуватимуть,

– наголосив Цимбалюк.

Він також відзначив, що коли отримає потенційну компенсацію, то витратить її на підтримку дітей. Також мовиться і про кримських татар, які заарештовані окупаційною владою.

Там стаття як адміністративне порушення. Екстремізм. Проте Росія досить специфічна держава і як мені пояснив мій адвокат, можливо вони під час слідчих дій скажуть: "Ага, щодо цього – адміністративка, а разом уже кримінал". Я думаю, усе буде гаразд. У мене доволі досвідчений адвокат. Роман Цимбалюк Журналіст

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