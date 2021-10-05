Сталося таке, бо інженери Facebook щось там з налаштуваннями наплутали у своїй Кремнієвій долині, коли комп'ютерні сервери оновлювали. За цей час людство побачило, наскільки глибоко додаток проник вже в їхнє життя.

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Збій у Facebook не поступається новині про першу людину на Місяць

Здавалося б, подумаєш – якісь там кілька годин не можна було зайти до якоїсь "однієї з" соціальних мереж. Теж мені проблема. Хіба це важливо, щоб про це зараз згадувати?

Направду, це повідомлення про збій в роботі Facebook, ця подія за масштабністю і значущістю нічим не поступається, до прикладу, новині про те, як перша людина ступила на Місяць. І не поспішайте в мене плюватися.

Мовляв, як ти можеш порівнювати досягнення Ніла Армстронга і факапи Марка Цукерберга. Але й справді для людства в цілому ці 2 події дуже близькі.

Вони собою окреслюють для людей перспективи і кордони. Тож Ніл Армстронг, коли на Місяць ступив, людству дав нову мрію – Космос і Всесвіт. Він показав, що наш світ необмежений.



Відбиток людини на поверхні Місяця / Фото Getty Images

Тоді як Марк Цукерберг, який 4 жовтня обвалив сервери свого Facebook, людству показав, наскільки ми тепер насправді обмежені і залежні від віртуальної реальності, несправжнього світу, якому також наче немає меж, але якого може не стати просто в один момент, якщо хтось десь не той рубильник перемикне.

Людство на кілька годин вийшло з Матриці і побачило реальний світ

Що вчора насправді сталося, коли по всьому світу вимкнувся Facebook? Людству вдалося на кілька годин вийти з Матриці й побачити реальний світ, вийти в нього зі штучної і такої зручної бульбашки того свого віртуального оточення у соцмережі.

Не думайте, що я перебільшую. Направду, ми з вами навіть і не помітили, наскільки ті от соцмережі – той Facebook і його месенджери та сервіси – глибоко увійшли в наше повсякденне життя.

Ми з вами навіть і не помітили, як він з однієї з десятків майже однакових соцмереж перетворився на того грандіозного монстра, який охоплює майже все людство.

Зверніть увагу! Населення планети становить 7,5 мільярдів людей (але це з немовлятами, дітьми та підлітками. Тоді як у Facebook вже майже 3 мільярди користувачів. При цьому туди тільки дорослих і пускають.

Ще років там 5 – 10 ми б майже і не помітили, що той Facebook кілька годин не працює, бо в нас були:

"Одноклассники";

"ВКонтакте";

LinkedIn;

Instagram.

Але от зараз можна сміливо стверджувати, що всі решта класичних соцмереж вже мертві. І єдиний, хто лишився – це Facebook. Про "Одноклассники" та "ВКонтакте" точно можна забути. І не тому, що вони в Україні заблоковані. Ці соцмережі фактично не витримали конкуренції і зараз потроху, але невпинно здуваються.

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Утім той Facebook не тільки тим грандіозний, що має просто астрономічну кількість користувачів, і що він людству важливий, що зміг усіх своїх класичних конкурентів фактично знищити. Він нам став незамінним.

Більшість людей його використовують не тільки для розваги чи натхнення, але і для роботи. Сервіси Facebook використовує малий і середній бізнес, без них їхня робота була 4 жовтня фактично паралізована.

Збій Facebook показав масштабну залежність людей

Збій Facebook дуже і дуже багатьох людей налякав, адже цей інцидент нам продемонстрував, наскільки ми від цієї соцмережі і її сервісів вже стали залежними. Уявити таке ще 5 років тому було складно.

Так само складно уявити, у що виллється ця залежність нам ще через років 5, якщо людство нічого з тим не робитиме і просто дозволить Марку Цукербергу й далі нас затягувати у такі зручні тенета його Facebook.

І от знаєте, в "Термінаторі" Джеймса Камерона комп'ютерній мережі Скайнет довелося завдавати ядерного удару, щоб винищити людство. Але то все була фантастика, тоді як у реальності Facebook Марка Цукерберга для того, щоб завдати населенню нищівного удару вже незабаром, схоже, буде достатньо лише вимкнути свої сервери.

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