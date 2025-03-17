Зеленский подписал закон, который позволяет направлять подразделения ВСУ в другие государства

Владимир Зеленский 17 марта подписал законопроект, который позволяет направлять отдельные подразделения ВСУ на защиту других государств. Речь идет о периоде действия военного положения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Верховной Рады.

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Что известно о новом законе, который подписал президент

Согласно этому закону, в период действия военного положения соединения, воинские части и подразделения Вооруженных Сил Украины в определенном законодательством порядке могут направлять в другие государства.

Наши военные смогут находиться на территории таких государств с целью осуществления мероприятий, связанных с обеспечением национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины, защиты ее суверенитета и территориальной целостности, в соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций.

В период действия военного положения решение о направлении подразделений ВСУ в другие государства принимает президент Украины с одновременным представлением в Верховную Раду Украины законопроекта об одобрении такого решения.

Вместе с законопроектом президент подает информацию о задачах, общую численность указанных подразделений, типы и состав их вооружения и военной техники, подчиненность, сроки пребывания и порядок их возможного продления, порядок замены личного состава подразделений и порядок их содержания.

Сам законопроект предложили к рассмотрению в парламенте 7 января 2025 года. Уже 15 января этот закон приняли в Верховной Раде и направили на подпись Владимиру Зеленскому. Однако президент предоставил свои предложения по законопроекту, после чего состоялось повторное рассмотрение и принятие инициативы.