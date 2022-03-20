В направлении Изюма противник пытался прорвать оборону и потерпел серьезное поражение

В направлении Изюма Харьковской области оккупанты хотели прорвать нашу оборону. Но, прогнозируемо, враг не достиг цели и потерпел поражение.

Соответствующую информацию в Генштабе ВСУ рассказали в полночь 19 марта. То есть после 24 суток войны, которую Россия начала против Украины.

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Оккупанты потерпели серьезное поражение в направлении Изюма

В направлении на Изюм противник пытался прорвать оборону наших войск, однако успеха не имел, штурмовые подразделения захватчика были фактически уничтожены,

– сообщили в Генштабе.

Вооруженные Силы Украины рассказали, что оккупанты терпят значительные потери. В частности:

морально-психологическое состояние личного состава низкое и ухудшается с каждым последующим днем ​​боевых действий;

карательные подразделения росгвардии, которые вовлекаются в боевые действия, потеряли значительное количество вооружения и военной техники;

восстановление потерь происходит за счет устаревшей и частично неисправной техники.

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