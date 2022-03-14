На направлении Николаева и Кривого Рога ВСУ остановили врага, он в ответ атакует гражданских

В Генштабе Вооруженных Сил заявили, что украинские военные остановили россиян на направлении Николаева и Кривого Рога. Поэтому захватчики прибегают к террору и атакуют гражданское население.

В Генеральном штабе ВСУ проинформировали о ситуации в стране на 19-е сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению.

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В направлениях Николаева и Кривого Рога ВСУ остановили врага

На Николаевском и Криворожском направлениях оккупационные войска остановлены,

– отметили в Генштабе.

Там добавили, что захватчики, не имея значительных успехов, продолжают систематически бомбить авиацию военную и гражданскую инфраструктуру. В частности, враг применяет боеприпасы большой мощности и неизбирательного действия по мирному населению.

В ВСУ подчеркнули, что такие действия россиян по международному гуманитарному праву являются военным преступлением.

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