В направлении Сум движутся "Грады": возможен артобстрел

В направлении Сум движутся "Грады". Предупредили о возможном обстреле из артиллерии ночью.

Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации.

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Отметим, в Сумском районе 27 февраля шли бои в направлении Харькова. Военные подчеркнули, чтобы мирные граждане находились в безопасном месте, пока украинские защитники дают отпор оккупантам.

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