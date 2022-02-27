В направлении Сум движутся "Грады": возможен артобстрел
27 февраля 2022 , 20:01Читати новину українською
Источник:"Суспільне"
В направлении Сум движутся "Грады". Предупредили о возможном обстреле из артиллерии ночью.
Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации.
Важно В Сумах оккупанты обстреляли авто, в котором ехала семья с тремя детьми: есть погибшие
Отметим, в Сумском районе 27 февраля шли бои в направлении Харькова. Военные подчеркнули, чтобы мирные граждане находились в безопасном месте, пока украинские защитники дают отпор оккупантам.
Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.