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      Напряжение вокруг Курил: Лавров не видит условий для мирного соглашения с Японией

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      Лавров не видит условий для мирного соглашения с Японией относительно Курил
      Лавров не видит условий для мирного соглашения с Японией относительно Курил / Фото из открытых источников

      В России не видят условий для мирного соглашения с Японией. Там говорят, что причины для возвращения Токио Курильских островов полностью отсутствуют.

      Глава МИД России Сергей Лавров утверждает, что работа относительно договоренностей продолжается, пишут российские СМИ.

      Читайте также: Идеальное место для американских ракет: в Японии высказались о спорных Курилах

      Так, Москва продолжает поиски "общего решения".

      Мы будем продолжать работу, добиваясь выхода на договоренности, которые позволят создать условия для такого решения проблемы мирного соглашения, которое будет приемлемым для обеих стран,
      – заявил он.

      Напомним, ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время посещения могилы своего отца поклялся поставить точку в переговорах с Российской Федерацией относительно Курильских островов.

      Отметим, Россия не хочет отдавать Японии все четыре острова. Так, Москва предлагала вернуть Токио только два: Шикотан и Хабомаи. Правда, с одним условием, – там не должно быть американских военных баз. Это предложение японская сторона отвергла, поскольку хочет вернуть все 4 острова.

      Почему происходит спор о принадлежности Курил?​Четыре острова Курильской гряды, а именно Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи, аннексированы Советским Союзом после Второй мировой. После войны они были инкорпорированы в состав Южнокурильского района Сахалинской области. Япония не признает российского суверенитета над островами и считает их своими.

      Курильські острови спірні острови Курили Японія Росія
      Четыре ближайших к Японии острова страна пытается вернуть

      В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию о завершении боевых действий, однако мирный договор до сих пор не подписан. После распада СССР спор о принадлежности островов вспыхнул с новой силой. Разрешение спора в международных судебных инстанциях блокируется Россией. Недавно она разместила на Курильских островах дополнительную армейскую дивизию, что возмутило Японию.

      14 ноября 2018 года на встрече лидеров Россия и Япония договорились вернуться к обсуждению условий меморандума 1956 года. Сейчас переговоры между странами продолжаются.

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      Теги: Новости России Новости политики Сергей Лавров Япония
      Источник: 24 Канал
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