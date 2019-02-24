Напряжение вокруг Курил: Лавров не видит условий для мирного соглашения с Японией

В России не видят условий для мирного соглашения с Японией. Там говорят, что причины для возвращения Токио Курильских островов полностью отсутствуют.

Глава МИД России Сергей Лавров утверждает, что работа относительно договоренностей продолжается, пишут российские СМИ.

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Так, Москва продолжает поиски "общего решения".

Мы будем продолжать работу, добиваясь выхода на договоренности, которые позволят создать условия для такого решения проблемы мирного соглашения, которое будет приемлемым для обеих стран,

– заявил он.

Напомним, ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время посещения могилы своего отца поклялся поставить точку в переговорах с Российской Федерацией относительно Курильских островов.

Отметим, Россия не хочет отдавать Японии все четыре острова. Так, Москва предлагала вернуть Токио только два: Шикотан и Хабомаи. Правда, с одним условием, – там не должно быть американских военных баз. Это предложение японская сторона отвергла, поскольку хочет вернуть все 4 острова.

Почему происходит спор о принадлежности Курил?​Четыре острова Курильской гряды, а именно Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи, аннексированы Советским Союзом после Второй мировой. После войны они были инкорпорированы в состав Южнокурильского района Сахалинской области. Япония не признает российского суверенитета над островами и считает их своими.





Четыре ближайших к Японии острова страна пытается вернуть



В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию о завершении боевых действий, однако мирный договор до сих пор не подписан. После распада СССР спор о принадлежности островов вспыхнул с новой силой. Разрешение спора в международных судебных инстанциях блокируется Россией. Недавно она разместила на Курильских островах дополнительную армейскую дивизию, что возмутило Японию.



14 ноября 2018 года на встрече лидеров Россия и Япония договорились вернуться к обсуждению условий меморандума 1956 года. Сейчас переговоры между странами продолжаются.