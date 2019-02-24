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      Напруга навколо Курил: Лавров не бачить умов для мирної угоди з Японією

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      Лавров не бачить умов для мирної угоди з Японією щодо Курил
      Лавров не бачить умов для мирної угоди з Японією щодо Курил / Фото з відкритих джерел

      У Росії не бачать умов для мирної угоди з Японією. Там кажуть, що причини для повернення Токіо Курильських островів повністю відсутні.

      Глава МЗС Росії Сергій Лавров стверджує, що  робота щодо домовленостей продовжується, пишуть російські ЗМІ.

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      Так, Москва продовжує пошуки "спільного рішення".

      Ми будемо продовжувати роботу, добиваючись виходу на домовленості, які дозволять створити умови для такого рішення проблеми мирної угоди, яке буде прийнятним для обох країн,
      – заявив він.

      Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе під час відвідин могили свого батька поклявся поставити крапку в переговорах з Російською Федерацією щодо Курильських островів.

      Зазначимо, Росія не хоче віддавати Японії всі чотири острови. Так, Москва пропонувала повернути Токіо лише два: Шикотан і Хабомаї. Щоправда, з однією умовою, – там не повинно бути американських військових баз. Цю пропозицію японська сторона відкинула, оскільки хоче повернути всі 4 острови.

      Чому відбувається суперечка про приналежність Курил?Чотири острови Курильської гряди, а саме Ітуруп, Шикотан, Кунашир і Хабомаї, анексовані Радянським Союзом після Другої світової. Після війни вони були інкорпоровані до складу Південнокурильського району Сахалінської області. Японія не визнає російського суверенітету над островами і вважає їх своїми.

      Курильські острови спірні острови Курили Японія Росія
      Чотири найближчі до Японії острови країна намагається повернути

      У 1956 році СРСР і Японія підписали декларацію про завершення бойових дій, однак мирний договір досі не підписаний. Після розпаду СРСР спір про приналежність островів спалахнув з новою силою. Вирішення суперечки в міжнародних судових інстанціях блокується Росією. Нещодавно вона розмістила на Курильських островах додаткову армійську дивізію, що обурило Японію.

      14 листопада 2018 року на зустрічі лідерів Росія і Японія домовилися повернутися до обговорення умов меморандуму 1956 року. Наразі переговори між країнами тривають.

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      Теги: Новини Росії Новини політики Сергій Лавров Японія
      Джерело: 24 Канал
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