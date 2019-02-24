Напруга навколо Курил: Лавров не бачить умов для мирної угоди з Японією

У Росії не бачать умов для мирної угоди з Японією. Там кажуть, що причини для повернення Токіо Курильських островів повністю відсутні.

Глава МЗС Росії Сергій Лавров стверджує, що робота щодо домовленостей продовжується, пишуть російські ЗМІ.

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Так, Москва продовжує пошуки "спільного рішення".

Ми будемо продовжувати роботу, добиваючись виходу на домовленості, які дозволять створити умови для такого рішення проблеми мирної угоди, яке буде прийнятним для обох країн,

– заявив він.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе під час відвідин могили свого батька поклявся поставити крапку в переговорах з Російською Федерацією щодо Курильських островів.

Зазначимо, Росія не хоче віддавати Японії всі чотири острови. Так, Москва пропонувала повернути Токіо лише два: Шикотан і Хабомаї. Щоправда, з однією умовою, – там не повинно бути американських військових баз. Цю пропозицію японська сторона відкинула, оскільки хоче повернути всі 4 острови.

Чому відбувається суперечка про приналежність Курил?Чотири острови Курильської гряди, а саме Ітуруп, Шикотан, Кунашир і Хабомаї, анексовані Радянським Союзом після Другої світової. Після війни вони були інкорпоровані до складу Південнокурильського району Сахалінської області. Японія не визнає російського суверенітету над островами і вважає їх своїми.





Чотири найближчі до Японії острови країна намагається повернути



У 1956 році СРСР і Японія підписали декларацію про завершення бойових дій, однак мирний договір досі не підписаний. Після розпаду СРСР спір про приналежність островів спалахнув з новою силою. Вирішення суперечки в міжнародних судових інстанціях блокується Росією. Нещодавно вона розмістила на Курильських островах додаткову армійську дивізію, що обурило Японію.



14 листопада 2018 року на зустрічі лідерів Росія і Японія домовилися повернутися до обговорення умов меморандуму 1956 року. Наразі переговори між країнами тривають.