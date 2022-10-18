Может быть одна-единственная цель: к чему Лукашенко готовится со своей суетой

Активизация военной подготовки в Беларуси может быть отвлекающим маневром. Создать качественную группировку в количестве 30-50 тысяч человек – Россия в ближайшее время не сможет.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Николай Саламах. Он также отметил, что это связано не только с тем, что у страны-агрессора нет в достаточном количестве офицерского состава: от сержанта до штабных руководителей.

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К счастью, в России сейчас большой кадровый кризис, а Беларусь может выставить максимум 10 тысяч человек, в эквиваленте 3 бригады,

– говорит специалист.

По мнению Саламахи, с точки зрения военного смысла – такие вещи могут продолжаться только ради отвлечения нашего внимания.

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