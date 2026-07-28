Такое мнение 24 каналу озвучил народный депутат Николай Давидюк. По его словам, олицетворением новой украинской дипломатии является бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Что изменилось в украинской дипломатии?
Как отметил Давидюк, в Украине есть квалифицированные и эффективные дипломаты. В частности, стоит выделить посла в Австралии Василия Мирошниченко, благодаря которому наше государство получило значительное количество военной помощи.
Очень люблю нашего посла в Азербайджане Юрия Гусева. Сколько всего он сделал и фактически развернул Азербайджан от России. Там сильно нам помогают,
– отметил Давидюк.
Смотрите интервью с Николаем Давидюком на ютубе 24 КаналаЧитайте оперативные новости первыми Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
В целом, новая украинская дипломатия не выросла во времена советщины и не училась в Дипломатической академии МИД РФ. Это именно украинские специалисты.
Это новые англоязычные специалисты, не боящиеся атаковать Россию. Это как наши спецслужбы. Настоящие казаки, у которых нет сантиментов в Москву. Так же переродилась часть дипломатии,
– подчеркнул Давидюк.