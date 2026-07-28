Такое мнение 24 каналу озвучил народный депутат Николай Давидюк. По его словам, олицетворением новой украинской дипломатии является бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Что изменилось в украинской дипломатии?

Как отметил Давидюк, в Украине есть квалифицированные и эффективные дипломаты. В частности, стоит выделить посла в Австралии Василия Мирошниченко, благодаря которому наше государство получило значительное количество военной помощи.

Очень люблю нашего посла в Азербайджане Юрия Гусева. Сколько всего он сделал и фактически развернул Азербайджан от России. Там сильно нам помогают,

– отметил Давидюк.

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В целом, новая украинская дипломатия не выросла во времена советщины и не училась в Дипломатической академии МИД РФ. Это именно украинские специалисты.

Это новые англоязычные специалисты, не боящиеся атаковать Россию. Это как наши спецслужбы. Настоящие казаки, у которых нет сантиментов в Москву. Так же переродилась часть дипломатии,

– подчеркнул Давидюк.