Нардеп Шевченко назвал ведущего "идиотом" после упоминания о встрече с Лукашенко
Журналист Александр Лирчук подметил, что встреча Александра Шевченко с Александром Лукашенко совпала с днем рождения Адольфа Гитлера. В то же время нардепу не понравилось такое утверждение.
Источник:24 канал
Народный депутат от "Слуги народа" назвал журналиста "идиотом". После оскорбления ведущие канала сразу попрощались с ним.
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Во время эфира Лирчук заявил, что почему-то встреча Шевченко с Лукашенко состоялась на день рождения Гитлера. Он спросил у нардепа, связано ли это как-то между собой или просто стечение обстоятельств.
Нет, это связано с тем, что вы просто идиот,
– сказал Шевченко.
Он объяснил телеграму PavlovskyNews свое эмоциональное высказывание. Депутат отметил, что его мама – этническая немка.
Нардеп Шевченко назвал ведущего "идиотом": смотрите видео
Кроме конфликта нардепа с Лирчуком, в эфире состоялась словесная перепалка "слуги народа" с ведущей Анастасией Гусаревой.
Шевченко не собирается покидать фракцию
Он заявил, что не собирается покидать фракцию, поскольку является понятийным человеком.
"Когда ты куда-то идешь с кем-то, а потом ты покидаешь команду, то это выглядит предательски. Я это не воспринимаю. Но молчать и видеть, как фракция ведет страну в яму – я тоже не могу и не буду", – сказал Шевченко.
В ответ журналистка заявила, что если Шевченко является понятийным человеком, то должен знать, что "за своих надо тянуть мазу", а не подставлять фракцию.
Скандальная встреча Шевченко с Лукашенко
- В феврале 2021 года Евгений Шевченко посетил Всебелорусское собрание Лукашенко.
- В конце апреля нардеп снова приехал в Беларусь, чтобы встретиться с самопровозглашенным президентом.
- Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что поездка Шевченко была частной и за свой счет.
- По словам Шевченко, Лукашенко передал через него послание к Владимиру Зеленскому.
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