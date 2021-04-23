Журналист Александр Лирчук подметил, что встреча Александра Шевченко с Александром Лукашенко совпала с днем рождения Адольфа Гитлера. В то же время нардепу не понравилось такое утверждение.

Народный депутат от "Слуги народа" назвал журналиста "идиотом". После оскорбления ведущие канала сразу попрощались с ним.

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Во время эфира Лирчук заявил, что почему-то встреча Шевченко с Лукашенко состоялась на день рождения Гитлера. Он спросил у нардепа, связано ли это как-то между собой или просто стечение обстоятельств.

Нет, это связано с тем, что вы просто идиот,

– сказал Шевченко.

Он объяснил телеграму PavlovskyNews свое эмоциональное высказывание. Депутат отметил, что его мама – этническая немка.

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Кроме конфликта нардепа с Лирчуком, в эфире состоялась словесная перепалка "слуги народа" с ведущей Анастасией Гусаревой.

Шевченко не собирается покидать фракцию

Он заявил, что не собирается покидать фракцию, поскольку является понятийным человеком.

"Когда ты куда-то идешь с кем-то, а потом ты покидаешь команду, то это выглядит предательски. Я это не воспринимаю. Но молчать и видеть, как фракция ведет страну в яму – я тоже не могу и не буду", – сказал Шевченко.

В ответ журналистка заявила, что если Шевченко является понятийным человеком, то должен знать, что "за своих надо тянуть мазу", а не подставлять фракцию.

Скандальная встреча Шевченко с Лукашенко