"Взял от безысходности": после подозрения во взятке нардеп Негулевский поселился в элитном особняке

Нардеп от "Слуги народа" Игорь Негулевский, которого подозревают в получении взятки за голосование в Верховной Раде, перед объявлением подозрения переехал в имение на 800 квадратных метров в Козине. Следствие предполагает, что депутат мог получать тысячи долларов за поддержку определенных законопроектов.

Об этом стало известно из расследования Bihus.Info.

Какие детали расследования в отношении нардепа Негулевского?

Напомним, в конце 2025 года "слуга" Игорь Негулевский получил подозрение от НАБУ и САП по делу об оплате депутатских голосований "конвертами". По версии следствия, группа нардепов согласовывала, за какие законопроекты голосовать, а за какие – нет. За это и получали "вознаграждение" от 2 до 20 тысяч долларов.

Интересно, что накануне нардеп переехал в огромный 800-метровый особняк в самой дорогой части Козина – в закрытом коттеджном городке с выходом к воде.

В декларации нардепа фигурирует дом площадью около 800 квадратных метров, одновременно никаких расходов на проживание или аренду там не указано.

Расследователи нашли объявление о сдаче в аренду этого дома. В нем говорится, что дом построен исключительно из натуральных материалов и оборудован СПА-зоной, бассейном, спортзалом, бильярдной, несколькими спальнями с санузлами, помещением для персонала и гостевым домом. Кроме того, на территории есть зона барбекю и эллинг с системой спуска яхты на воду.

В объявлении указана стоимость аренды в месяц – 5000 долларов. Сдачу имения за такую сумму в разговоре с журналистами подтвердил и риэлтор.

Имение, которое арендует Негулевский: смотрите скриншоты Bihus.Info

В то же время сам Негулевский заверил журналистов, что арендует это имение по еще более низкой цене, чем заявлено. Впрочем, точную сумму и причину "скидки" называть отказался. По его словам, жилье он оплачивает из собственных сбережений и снял его "от безысходности".

"Так получилось, что на 800 (квадтратных метров – 24 Канал), я не хотел 800. Просто на тот момент ничего не было, и я взял 800, потому что была нормальная цена. Там в батареях все солнечные. Поэтому с коммунальными там все в порядке,

– сказал нардеп.

К слову, кроме Негулевского по делу о "конвертах" подозрения объявили еще четырем депутатами от партии "Слуга народа". Речь идет об Ольге Савченко, Михаила Лаба, Евгения Пивоварова и Юрия Киселя. Все депутаты вышли под залог и продолжают посещать заседания Верховной Рады.

Что известно о деле о покупке голосов депутатов?

Национальное антикоррупционное бюро в декабре 2025 года разоблачило нескольких депутатов, которые получали взятки за "правильные" голоса в Верховной Раде. Указания фигурантам направлялись через мессенджер WhatsAp, а деньги передавались как лично, так и через других участников преступной группы. Известно, что разные нардепы получали разные суммы. Предположительно, группа действовала еще с 2021 года.

Уже 14 января 2026 года у председателя фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко НАБУ и САП провели обыски и сообщили депутату о подозрении из-за предложения взятки народным депутатам. Именно Тимошенко, по версии следствия, пыталась организовать так называемый механизм системных выплат депутатам за правильные голоса за определенные законопроекты.

В то же время сама руководительница "Батькивщины" все обвинения опровергает и отрицает, мол, обнародовании доказательства неправомерной деятельности ее не касаются.

Уже 21 января стало известно о решении суда, которое предусматривает арест имущества Юлии Тимошенко и ее мужа. В частности речь идет о 40 тысячах долларов и 6,3 тысячи долларов, 6 мобильных телефонов, Toyota Land Cruiser, Audi А8 и ГАЗ, два гаража в Днепре и черновые записи. В то же время средства на счетах Тимошенко не арестовали, мол, наложение ареста на доходы депутата будет чрезмерным.

8 апреля антикоррупционные органы завершили досудебное расследование по делу Юлии Тимошенко – дело в дальнейшем передадут в суд.