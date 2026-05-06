Про це стало відомо із розслідування Bihus.Info.

Дивіться також Дорогі автівки й 150 протоколів про корупцію: поліція провела масштабні обшуки в посадовців ТЦК

Які деталі розслідування щодо нардепа Негулевського?

Нагадаємо, наприкінці 2025 року "слуга" Ігор Негулевський отримав підозру від НАБУ і САП у справі про оплату депутатських голосувань "конвертами". За версією слідства, група нардепів узгоджувала, за які законопроєкти голосувати, а за які – ні. За це й отримували "винагороду" від 2 до 20 тисяч доларів.

Цікаво, що напередодні нардеп переїхав у величезний 800-метровий маєток в найдорожчій частині Козина – у закритому котеджному містечку з виходом до води.

У декларації нардепа фігурує будинок площею близько 800 квадратних метрів, водночас жодних витрат на проживання чи оренду там не вказано.

Розслідувачі знайшли оголошення про здачу в оренду цього будинку. У ньому йдеться, що будинок збудований виключно із натуральних матеріалів і облаштований СПА-зоною, басейном, спортзалом, більярдною, кількома спальнями із санвузлами, приміщенням для персоналу та гостьовим будинком. Окрім того, на території є зона барбекю та елінг із системою спуску яхти на воду.

В оголошенні вказана вартість оренди на місяць – 5000 доларів. Здачу маєтку за таку суму в розмові з журналістами підтвердив і ріелтор.

Маєток, який орендує Негулевський: дивіться скриншоти Bihus.Info

Водночас сам Негулевський запевнив журналістів, що орендує цей маєток за ще нижчою ціною, ніж заявлено. Втім, точну суму та причину "знижки" називати відмовився. За його словами, житло він оплачує із власних заощаджень і винайняв його "від безвиході".

"Так вийшло, що на 800 (квадтратних метрів – 24 Канал), я не хотів 800. Просто на той момент нічого не було, та й я взяв 800, тому що була нормальна ціна. Там у батареях усі сонячні. Тому з комунальними там усе гаразд,

– сказав нардеп.

До слова, окрім Негулевського у справі про "конверти" підозри оголосили іще чотирьом депутатами від партії "Слуга Народу". Ідеться про Ольгу Савченко, Михайла Лаба, Євгена Пивоварова та Юрія Кісєля. Усі депутати вийшли під заставу та продовжують відвідувати засідання Верховної Ради.

Що відомо про справу щодо купівлі голосів депутатів?

Національне антикорупційне бюро у грудні 2025 року викрило декількох депутатів, які отримували хабарі за "правильні" голоси у Верховній Раді. Вказівки фігурантам надсилались через месенджер WhatsAp, а гроші передавались як особисто, так і через інших учасників злочинної групи. Відомо, що різні нардепу отримували різні суми. Імовірно, група діяла ще з 2021 року.

Вже 14 січня 2026 року у голови фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко НАБУ та САП провели обшуки й повідомили депутатці про підозру через пропозицію хабаря народним депутатам. Саме Тимошенко, за версією слідства, намагалась організувати так званий механізм системних виплат депутатам за правильні голоси за певні законопроєкти.

Водночас сама очільниця "Батьківщини" усі звинувачення спростовує та заперечує, мовляв, оприлюдненні докази неправомірної діяльності її не стосуються.

Вже 21 січня стало відомо про рішення суду, яке передбачає арешт майна Юлії Тимошенко та її чоловіка. Зокрема ідеться про 40 тисяч доларів та 6,3 тисячі доларів, 6 мобільних телефонів, Toyota Land Cruiser, Audi А8 та ГАЗ, два гаражі у Дніпрі та чорнові записи. Водночас кошти на рахунках Тимошенко не арештували, мовляв, накладання арешту на доходи депутатки буде надмірним.

8 квітня антикорупційні органи звершили досудове розслідування у справі Юлії Тимошенко – справу надалі передадуть до суду.