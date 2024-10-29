"Дух" ОПЗЖ контролирует военные стройки в Минобороны, – Bihus․Info

Нардеп от экс-ОПЗЖ Дмитрий Исаенко построил на Минобороны целую бизнес-империю. За стройками в министерстве наблюдает Василий Шомонка, на которого годами были записаны фирмы Исаенко.

Их деятельность продолжается годами и связана со многими скандалами. Об этом сообщает Bihus.Info.

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Шомонка назначили в Минобороны без конкурсного отбора

Ежегодно Минобороны тратит сотни миллионов гривен на строительство военных объектов и жилья для военных. В начале 2022 года в очереди на квартиры стояло более 46 000 военнослужащих. Несмотря на то, что ежегодно выделялись бюджетные миллиарды на это, очередь двигалась очень медленно.

По этому делу было начато расследование, которое выявило ряд нарушений и побудило открыть коррупционные производства, но тогда никого не наказали.

В том же году в Минобороны пытались что-то менять, но процесс затормозился. Так, в январе тогдашний министр Алексей Резников решил переложить эту строительную историю на профильное управление капитальных вложений. Но его руководителю уже в феврале 2024 года вручили подозрение за незаконное обогащение на 14 миллионов гривен.

Летом 2024 года в управление пришел работать новый надзиратель Василий Шомонка с "голой" декларацией. Он должен был отвечать за организацию работы по осуществлению технического надзора на военных объектах при строительстве или реконструкции. На должность его назначили без конкурсного отбора.

До этого он работал в строительной группе Perfect Group, на счетах которой десятки жилых комплексов разного класса, разной ценовой категории и разного уровня скандальности.

Что известно о Perfect Group и Дмитрии Исаенко

В строительной группе Perfect Group "прячется" нардеп Дмитрий Исаенко.

Создаваться это детище начало еще внутри нулевых, когда Исаенко работал в структурах Минобороны, отвечавших за строительством Тогда же он "раздавал" и земли Минобороны, и строительные подряды Минобороны фирмам, записанным на его же подчиненных и товарищей.

"И уже тогда все указывало на то, что на самом деле контролировал эти компании он сам. ЖК на Красном хуторе – раньше здесь была земля Минобороны, а теперь ЖК "Вудстория" от Perfect Group. Или вот еще был укроборонпромовский завод "Радар", а теперь возводится ЖК "Стэнфорд"", – рассказали в Bihus.Info.

Набив руку в Минобороны, Исаенко пошел на повышение. Целых восемь лет он просидел в должности заместителя министра в Минрегионстрое, где, в частности, курировал строительство оборонительных сооружений в Донецкой и Луганской областях. Оттуда его уволили после того, как обнаружили фейковую справку участника АТО.

Уже в 2019 году Исаенко прошел в парламент от партии "Оппозиционная платформа за жизнь и мир". Сейчас он – в депутатской группе "Восстановление Украины". Именно Исаенко продвигал законопроект, который под видом градостроительной реформы должен был бы лишить крупный строительный бизнес любого государственного контроля.

В 2023 году Исаенко от НАБУ и САП получил подозрение, потому что после кучи строительных скандалов, связанных с подрядами и землями Минобороны и Минрегионстроя ему захотелось "влезть" еще и в земли Верховной Рады.

Исаенко и Шомонка пытались быть рядом с государством

На землях ВРУ строительством нового ЖК должна была заниматься фирма "Ника ЛТД", которая является частью Perfect Group. В то же время в министерстве работал Шомонка.

Как оказалось, он на бумаге владел "перфектовскими" компаниями. До прихода в Минобороны он числился совладельцем примерно 20 фирм.

Представитель бизнес-империи Исаенко в своей декларации отметил, что владеет только квартирой в Вышгороде и имеет годовую зарплату в 3 000 долларов. Остального же своего имущества он не показывает.

Кто-то действительно должен поверить, что человек просто так бросит это море строительных компаний Исаенко, чтобы стать чиновником с окладом в 9 000 гривен? Я уверена, что Шомонка выходил из бизнеса не просто так, а с четким пониманием, что без заработков он не останется,

– говорит журналистка Bihus.Info.

Она отмечает, что так Исаенко и Шомонка пытались быть рядом с государством, ведь на строительство жилья для военных спрос есть всегда.

"Чуть больше месяца назад в Минобороны презентовали полугодовой план ключевых шагов в реформе оборонной инфраструктуры. А кто в Минобороны отвечает за строительство военных объектов и за обеспечение жильем военных? Главное управление капитальных вложений. Управление, куда без конкурса взяли работать человека, который годами помогал Исаенко развивать и скрывать выращенную на минобороновских подрядах бизнес-империю", – подытоживает Bihus.Info.