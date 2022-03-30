Нардеп Юрчишин назвал самые приоритетные сейчас законопроекты для Верховной Рады

Следующее заседание Верховной Рады должно состояться в ближайшее время. Нардепы должны рассмотреть немало законопроектов.

Об этом в эфире 24 канала сообщил народный депутат Ярослав Юрчишин. По его словам, парламент должен рассмотреть самые приоритетные законопроекты.

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Юрчишин: Имеем опыт 3-кратного отложения важного

Юрчишин рассказал, что на рассмотрении парламента будут разные законы. Речь идет только о важных и приоритетных вещах, которые сейчас нужны во время военного положения в Украине.

Это будут более приоритетные законы на ближайшем заседании, которое состоится в обозримой перспективе,

– сказал нардеп.

В частности, депутат отметил, что на самом деле более приоритетными будут законопроекты, которые касаются:

упрощения работы по пересечению границы гуманитарными грузами;

помощи ВСУ для выполнения функций защиты государства;

содействия бизнесу.

Однако, по мнению народного избранника, важно не снимать градус вокруг вопроса Московского патриархата, коллаборационизма и запрета пророссийских партий.

"Имеем опыт 3-кратного отложения важных вопросов. В четвертый раз мы не можем повторить эту ошибку ", – отметил Юрчишин, намекая на времена провозглашения независимости Украины, Оранжевую революцию и Революцию Достоинства.

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