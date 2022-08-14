Нардеп Красов из "Слуги народа" попал в жесткое ДТП: СМИ пишут о превышении скорости

Народный депутат от "Слуги народа" Алексей Красов 14 августа попал в аварию. ДТП произошло в Житомирской области.

В пресс-службе фракции уже подтвердили информацию об этой аварии. Также детали ДТП журналистам рассказали собственные источники в "Слуге народа".

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Нардеп от "Слуги народа" попал в аварию

Недалеко от села Броники Житомирской области 14 августа произошла авария с участием нардепа от "Слуги народа" Алексея Красова. По данным одного из источников, он ехал на большой скорости – примерно 200 километров в час.

В результате аварии нардеп получил ранения – у него сломан нос и рука. В пресс-службе фракции "Слуги народа" отметили, что ДТП действительно было.

У депутата сломана рука, но от госпитализации он отказался. Если были нарушения со стороны нашего коллеги, то он непременно будет отвечать,

– сообщили в пресс-службе.

Там подытожили, что, по имеющейся информации, других пострадавших в результате этой аварии нет.

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