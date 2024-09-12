В Киеве нардеп мог избить человека: что говорят в полиции
Источник:Полиция Киева
Народный депутат в Киеве мог избить человека. В полицию из-за этого обратился пострадавший.
Правоохранители заявили, что к ним обратился мужчина. Сообщение об этом появилось вечером 12 сентября.
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Что говорят в полиции об избиении
Мужчина сообщил об избиении в Печерское управление полиции.
Пострадавший отметил, что его ударил народный депутат Украины... Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия с участием народного депутата Украины в центре столицы,
– заявили в полиции.
Там также уточнили, что заявитель по состоянию на вечер 12 сентября находился в управлении полиции. Правоохранители заявили, что сообщение о происшествии зарегистрировали, проводят проверку.
В местных телеграм-каналах написали, что говорится, вероятно, о нардепе Александре Куницком. Однако эту информацию официальные источники не сообщали. В частности, не писали об этом и "Слуги народа", ведь именно к этой партии принадлежит Куницкий.
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