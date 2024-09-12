В Киеве нардеп мог избить человека: что говорят в полиции

Народный депутат в Киеве мог избить человека. В полицию из-за этого обратился пострадавший.

Правоохранители заявили, что к ним обратился мужчина. Сообщение об этом появилось вечером 12 сентября.

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Что говорят в полиции об избиении

Мужчина сообщил об избиении в Печерское управление полиции.

Пострадавший отметил, что его ударил народный депутат Украины... Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия с участием народного депутата Украины в центре столицы,

– заявили в полиции.

Там также уточнили, что заявитель по состоянию на вечер 12 сентября находился в управлении полиции. Правоохранители заявили, что сообщение о происшествии зарегистрировали, проводят проверку.

В местных телеграм-каналах написали, что говорится, вероятно, о нардепе Александре Куницком. Однако эту информацию официальные источники не сообщали. В частности, не писали об этом и "Слуги народа", ведь именно к этой партии принадлежит Куницкий.

В сети показали видео из Киева, на котором был человек, похожий на Куницкого: смотрите видео

Заметьте В "Слуге народа" впервые отреагировали на драку с участием нардепов Дмитрука и Куницкого

На видео, обнародованных в сети, человек, похожий на Куницкого, никак не комментировал инцидент.