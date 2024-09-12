Правоохоронці заявили, що до них звернувся чоловік. Повідомлення про це з'явилось ввечері 12 вересня.

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Що кажуть в поліції про побиття

Чоловік повідомив про побиття в Печерське управління поліції.

Потерпілий зазначив, що його вдарив народний депутат України… Правоохоронці з'ясовують обставини події за участю народного депутата України у центрі столиці,

– заявили у поліції.

Там також уточнили, що заявник станом на вечір 12 вересня перебував в управлінні поліції. Правоохоронці заявили, що повідомлення про подію зареєстрували, проводять перевірку.

У місцевих телеграм-каналах написали, що мовиться, ймовірно, про нардепа Олександра Куницького. Проте цю інформацію офіційні джерела не повідомляли. Зокрема, не писали про це й "Слуги народу", адже саме до цієї партії належить Куницький.

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На відео, оприлюднених в мережі, людина, схожа на Куницького, ніяк не коментувала інцидент.