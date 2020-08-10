Народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко поздравил президента Беларуси Александра Лукашенко с якобы победой на выборах главы государства. Интересно, но Шевченко обошел вниманием кровавые протесты в Беларуси, которые длились всю ночь после объявления ЦИК первых результатов. "Забыл" нардеп и о том, что ряд европейских стран и сами белорусы считают выборы сфальсифицированными.

Слова поддержки и поздравления Шевченко разместил на своей странице в фейсбуке.

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Шевченко также поблагодарил Лукашенко за "душевное отношение к Украине".

Александр Григорьевич, поздравляю Вас с победой на выборах президента Республики Беларусь. Верю в углубление украинско-белорусской дружбы!,

– написал народный избранник.

Стоит отметить, что не все коллеги Шевченко по фракции оценили такой поступок. Коллега по фракции нардепа Елизавета Богуцкая в комментариях негативно оценила такой поступок. В ответ Шевченко написал: "Сочувствую".

Что известно о Евгении Шевченко? Это народный депутат Украины от президентской партии "Слуга народа". Он неоднократно попадал в громкие скандалы благодаря своим заявлениям. К примеру, Шевченко считает, что русскоязычных жителей Востока Украины силой заставляют общаться на украинском, "переламывая через колено".



Ранее он выступил в эфире российского пропагандистского телеканала.

Во время своей речи он упомянул украинскую армию, формулу Штайнмайера и заявил, что "языковой вопрос, который подняли ультранационалисты, привел к расколу общества".

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