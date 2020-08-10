Нардеп от "Слуги народа" поздравил Лукашенко с победой, несмотря на кровавые протесты в Беларуси
Народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко поздравил президента Беларуси Александра Лукашенко с якобы победой на выборах главы государства. Интересно, но Шевченко обошел вниманием кровавые протесты в Беларуси, которые длились всю ночь после объявления ЦИК первых результатов. "Забыл" нардеп и о том, что ряд европейских стран и сами белорусы считают выборы сфальсифицированными.
Слова поддержки и поздравления Шевченко разместил на своей странице в фейсбуке.
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Шевченко также поблагодарил Лукашенко за "душевное отношение к Украине".
Александр Григорьевич, поздравляю Вас с победой на выборах президента Республики Беларусь. Верю в углубление украинско-белорусской дружбы!,
– написал народный избранник.
Стоит отметить, что не все коллеги Шевченко по фракции оценили такой поступок. Коллега по фракции нардепа Елизавета Богуцкая в комментариях негативно оценила такой поступок. В ответ Шевченко написал: "Сочувствую".
Что известно о Евгении Шевченко?Это народный депутат Украины от президентской партии "Слуга народа". Он неоднократно попадал в громкие скандалы благодаря своим заявлениям. К примеру, Шевченко считает, что русскоязычных жителей Востока Украины силой заставляют общаться на украинском, "переламывая через колено".
Ранее он выступил в эфире российского пропагандистского телеканала.
Во время своей речи он упомянул украинскую армию, формулу Штайнмайера и заявил, что "языковой вопрос, который подняли ультранационалисты, привел к расколу общества".
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Протесты в Беларуси: главное
- ЦИК объявила первые результаты президентских выборов в Беларуси. Согласно им, победу с огромным отрывом одержал Александр Лукашенко. А его главная оппонентка Светлана Тихановская набрала лишь 6,8%.
- Белорусы заявили, что выборы были сфальсифицированными и вышли на улицы городов на протест. Сразу после того, как закрылись избирательные участки в Беларуси силовики начали задерживать людей.
- В течение предыдущих двух суток до выборов в Минск прибывала тяжелая техника и водометы, стягивались войска.
- В Минске произошли масштабные столкновения с ОМОНом, те привлекли оружие с резиновыми пулями, водометы.
- Автомобиль ОМОНа в столице Беларуси въехал в толпу протестующих, в результате чего пострадал мужчина.
- Только около трех ночи протестующие стали покидать улицы Минска, где произошли кровавые столкновения. Правозащитники уже публикуют списки задержанных силовиками,