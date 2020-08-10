Нардеп від "Слуги народу" привітав Лукашенка з перемогою, попри криваві протести у Білорусі
Народний депутат від "Слуги народу" Євген Шевченко привітав президента Білорусі Олександра Лукашенка з нібито його перемогою на виборах глави держави. Цікаво, але Шевченко оминув увагою криваві протести у Білорусі, які тривали всю ніч після оголошення ЦВК перших результатів. "Забув" нардеп і про те, що низка європейських країн і самі білоруси вважають вибори вважають сфальсифікованими.
Слова підтримки та привітання Шевченко розмістив на своїй сторінці у фейсбуці.
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Шевченко також подякував Лукашенку за "душевне ставлення до України".
Олександре Григоровичу, вітаю Вас з перемогою на виборах президента Республіки Білорусь. Вірю в поглиблення українсько-білоруської дружби!,
– написав народний обранець.
Варто відзначити, що не всі колеги Шевченка по фракції оцінили такий вчинок. Колега нардепа по фракції Єлизавета Богуцька в коментарях негативно оцінила такий вчинок. У відповідь Шевченко написав: "Співчуваю".
Що відомо про Євгена Шевченка?Це народний депутат України від президентської партії "Слуга народу". Він неодноразово потрапляв у гучні скандали завдяки своїм заявам. До прикладу, Шевченко вважає, що російськомовних жителів Сходу України силою змушують спілкуватися українською, "переламуючи через коліно". Раніше він виступив у ефірі російського пропагандистського телеканалу.
Під час своєї промови він згадав українську армію, формулу Штайнмаєра та заявив, що "мовне питання, яке підняли ультранаціоналісти, призвело до розколу суспільства".
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Протести у Білорусі: головне
- ЦВК оголосила перші результати президентських виборів у Білорусі. Згідно з ними, перемогу з величезним відривом здобув Олександр Лукашенко. А його головна опонентка Світлана Тихановська набрала лише 6,8%.
- Білоруси заявили, що вибори були сфальсифікованими й вийшли на вулиці міст на протест. Одразу після того, як закрилися виборчі дільниці в Білорусі силовики почали затримувати людей.
- Протягом попередніх двох діб до виборів у Мінськ прибувала важка техніка і водомети, стягувалися війська.
- У Мінську сталися масштабні сутички з ОМОНом, ті залучили рушниці із гумовими кулями, водомети.
- Автомобіль ОМОНу у столиці Білорусі в'їхав у натовп протестувальників, внаслідок чого постраждав чоловік.
- Лише близько третьої ночі протестувальники стали залишати вулиці Мінська, де відбулися криваві сутички. Правозахисники вже публікують списки затриманих силовиками.