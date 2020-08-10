Народний депутат від "Слуги народу" Євген Шевченко привітав президента Білорусі Олександра Лукашенка з нібито його перемогою на виборах глави держави. Цікаво, але Шевченко оминув увагою криваві протести у Білорусі, які тривали всю ніч після оголошення ЦВК перших результатів. "Забув" нардеп і про те, що низка європейських країн і самі білоруси вважають вибори вважають сфальсифікованими.

Слова підтримки та привітання Шевченко розмістив на своїй сторінці у фейсбуці.

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Шевченко також подякував Лукашенку за "душевне ставлення до України".

Олександре Григоровичу, вітаю Вас з перемогою на виборах президента Республіки Білорусь. Вірю в поглиблення українсько-білоруської дружби!,

– написав народний обранець.

Варто відзначити, що не всі колеги Шевченка по фракції оцінили такий вчинок. Колега нардепа по фракції Єлизавета Богуцька в коментарях негативно оцінила такий вчинок. У відповідь Шевченко написав: "Співчуваю".

Що відомо про Євгена Шевченка? Це народний депутат України від президентської партії "Слуга народу". Він неодноразово потрапляв у гучні скандали завдяки своїм заявам. До прикладу, Шевченко вважає, що російськомовних жителів Сходу України силою змушують спілкуватися українською, "переламуючи через коліно". Раніше він виступив у ефірі російського пропагандистського телеканалу.



Під час своєї промови він згадав українську армію, формулу Штайнмаєра та заявив, що "мовне питання, яке підняли ультранаціоналісти, призвело до розколу суспільства".

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