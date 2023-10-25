Нардеп незаконно завладел сотнями гектаров государственной земли: СБУ разоблачила преступную схему

Нардеп Роберт Горват подозревается в завладении государственными землями. НАБУ и САП сообщили народному депутату Украины IX созыва и еще трем лицам о подозрении в завладении земельными участками площадью более 320 га.

Кроме Горвата, подозрения получили экс руководитель ГУ областного Госгеокадастра, экс очельник директора ГП и директор частного предприятия.

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В чем подозревают нардепа

По данным следствия, в 2016 – 2019 годах народный депутат Украины, имея влияние на главу управления Госгеокадастра одной области, разработал схему завладения земельными участками, которые находились в постоянном пользовании государственного предприятия.

Согласно данным Центра противодействия коррупции, говорится о народном депутате Роберте Гарварте из группы "Доверие", который избрался в Раду в Закарпатье.

Как подозреваемый присваивал государственные земельные участки

Преступный замысел заключался в том, что директор госпредприятия должен был отказаться от права пользования землей, обратившись с таким заявлением в ГУ Госгеокадастра области. После этого руководитель Госгеокадастра выдавал эти земельные участки заранее определенным физлицам, которые впоследствии продали их компании, подконтрольной организатору схемы.

В общей сложности говорится о 323 га площади земельных участков. В результате таких действий государству нанесли ущерб более чем на 123 миллиона гривен.

К слову, 23 октября СБУ задержала одного из чиновников Антимонопольного комитета. Согласно данным следствия, он потребовал взятки с представителей коммерческих структур. За деньги он "закрывал глаза" на их нарушение антимонопольного законодательства и не применял в отношении них административные санкции.