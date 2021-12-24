Нардеп Шевченко заявил о деле СБУ против него: в спецслужбе отрицают

Накануне нардеп Евгений Шевченко сообщил, что Служба безопасности Украины открыла против него дело за госизмену. Однако в ведомстве эту информацию опровергли.

О том, что спецслужба не возбуждала дело против одиозного парламентария, который известен своей приверженностью Александру Лукашенко, 24 каналу рассказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.

К теме Нардеп Шевченко заявил, что СБУ открыла против него дело за госизмену

Служба безопасности не открывала дело против Шевченко

Следователи СБУ не возбуждали уголовные производства в отношении народного депутата Украины Евгения Шевченко по статье 111 Уголовного кодекса,

– отметили в спецслужбе.

Там также добавили, что согласно статье 482-2 Уголовного процессуального кодекса Украины, досудебное расследование касательно нардепа может начать только генеральный прокурор или человек, выполняющий его обязанности.

Шевченко рассказал о деле против него

Бывший представитель "Слуги народа" Евгений Шевченко 23 декабря заявил, что СБУ открыла против него дело за госизмену. Это связано с его "дружбой с Беларусью".

По словам парламентария, ему приписывают создание "русского мира" в Украине. Якобы так хотят устранить его как конкурента.

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