Нардеп Шевченко заявил о деле СБУ против него: в спецслужбе отрицают
Источник:24 канал
Накануне нардеп Евгений Шевченко сообщил, что Служба безопасности Украины открыла против него дело за госизмену. Однако в ведомстве эту информацию опровергли.
О том, что спецслужба не возбуждала дело против одиозного парламентария, который известен своей приверженностью Александру Лукашенко, 24 каналу рассказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.
К теме Нардеп Шевченко заявил, что СБУ открыла против него дело за госизмену
Служба безопасности не открывала дело против Шевченко
Следователи СБУ не возбуждали уголовные производства в отношении народного депутата Украины Евгения Шевченко по статье 111 Уголовного кодекса,
– отметили в спецслужбе.
Там также добавили, что согласно статье 482-2 Уголовного процессуального кодекса Украины, досудебное расследование касательно нардепа может начать только генеральный прокурор или человек, выполняющий его обязанности.
Шевченко рассказал о деле против него
Бывший представитель "Слуги народа" Евгений Шевченко 23 декабря заявил, что СБУ открыла против него дело за госизмену. Это связано с его "дружбой с Беларусью".
По словам парламентария, ему приписывают создание "русского мира" в Украине. Якобы так хотят устранить его как конкурента.
Скандалы с участием Евгения Шевченко
- Нардеп не раз попадал в скандалы. Чаще всего – из-за приверженности режиму самопровозглашенного президента Беларуси.
- Когда в августе 2020 года в Беларуси были активные протесты, Шевченко призвал простить Лукашенко "его грехи". Он заявлял, что активисты протестуют, потому что им якобы скучно. Парламентарий также нецензурно высказывался по поводу белорусской оппозиции, называя ее представителей "муд***ми", "уродами" и "пид***сами".
- В феврале 2021 года он посетил Всебелорусское собрание, а в апреле поехал в Минск, чтобы встретиться с Лукашенко. Депутат утверждал, что для него это большая честь.
- Такие высказывания и позиция Шевченко привели к тому, что он был исключен из рядов "Слуги народа".
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