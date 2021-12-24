Про те, що спецслужба не розпочинала справу проти одіозного парламентаря, який відомий своєю прихильністю до Олександра Лукашенка, 24 каналу розповів речник СБУ Артем Дехтяренко.
До теми Нардеп Шевченко заявив, що СБУ відкрила проти нього справу через держзраду
Служба безпеки не відкривала справу проти Шевченка
Наразі слідчі СБУ не розпочинали кримінальні провадження щодо народного депутата України Євгенія Шевченка за статтею 111 Кримінального кодексу,
– зазначили у спецслужбі.
Там також додали, що відповідно до статті 482-2 Кримінального процесуального кодексу України, досудове розслідування щодо нардепа може розпочати лише генеральний прокурор або людина, яка виконує його обов'язки.
Шевченко розповів про справу проти нього
Колишній представник "Слуги народу" Євген Шевченко 23 грудня заявив, що СБУ відкрила проти нього справу через держзраду. Це нібито пов'язано із його "дружбою з Білоруссю".
За словами парламентаря, йому приписують створення "русского мира" в Україні. Мовляв, так хочуть усунути його як конкурента.
Скандали за участю Євгена Шевченка
- Нардеп неодноразово потрапляв у скандали. Найчастіше – через прихильність до режиму самопроголошеного президента Білорусі.
- Коли у серпні 2020 року у Білорусі тривали активні протести, Шевченко закликав пробачити Лукашенку "його гріхи". Він заявив, що активісти протестують, бо їм нібито нудно. Парламентар також нецензурно висловлювався щодо білоруської опозиції, називаючи її представників "муд***ми", "виродками" і "під***сами".
- У лютому 2021 року він відвідав Всебілоруські збори, а у квітні поїхав у Мінськ, аби зустрітись із Лукашенком. Депутат стверджував, що для нього це велика честь.
- Такі висловлювання та позиція Шевченка призвели до того, що його виключили з лав "Слуги народу".
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