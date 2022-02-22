Нардеп-"слуга" просит Зеленского ввести военное положение

Народный депутат Олег Дунда обратился к президенту Владимиру Зеленскому. Представитель фракции "Слуга народа" призывает главу государства ввести военное положение.

По словам нардепа, поступки Кремля требуют решительных действий. Поэтому он призывает ввести военное положение на всей территории Украины.

Заметьте Зеленский рассказал, введут ли в Украине военное положение

Боевики теперь официально под покровительством России

Олег Дунда подчеркнул, что после признания Путиным боевиков, отношения Украины с наемниками не изменились. Однако теперь они под официальным покровительством Кремля.

Нардеп подчеркнул, что Россия разрушила минские соглашения, поэтому теперь они не обязывают Украину. Кроме того, в Украине теперь появились коллаборанты, которые уже открыто готовятся к тому, чтобы встречать войска агрессора. Поэтому нардеп обратился к президенту.

Призываю президента к решительным действиям. Нужно вводить военное положение по всей стране и решать этот вопрос,

– заявил Дунда.

Возможность введения военного положения в Украине: главное

21 февраля глава Кремля Путин объявил о "признании независимости" псевдореспублик на временно оккупированной территории Украины. После этого он подписал "договоры о дружбе" с главарями боевиков.

После этого Путин отдал распоряжение ввести войска на территорию квазиобразований для якобы "обеспечения мира". То есть Кремль "легализовал" свои войска, которые находятся на временно оккупированной территории Украины с 2014 года.

Из-за этого в СМИ появилась информация о том, что СНБО может ввести военное положение. Однако пока такого решения не приняли.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что военное положение будут вводить в случае, если Кремль решится на агрессию.

Зеленский о военном положении в Украине: смотрите видео