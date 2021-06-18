На двух креслах сидеть не получится, – Вирастюк ответил, останется ли в спорте

Недавно Василий Вирастюк принес присягу народного депутата. Он не будет совмещать спорт и политику.

Ведь совмещать такие виды деятельности очень трудно. Об этом он заявил в эфире программы "Перекрестный допрос".

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Вирастюк сосредоточится на политике

По его словам, он у него цель сосредоточиться на работе в Верховной Раде.

Думаю, не получится на двух креслах сидеть, откровенно говоря,

– сказал Вирастюк.

Он отметил, что больше работы его ожидает не в самой Раде, а на 87 округе. Уже завтра, 19 июня, он поедет на Ивано-Франковщину.

Это будет первая рабочая командировка Вирастюка после того, как он принял присягу.

Также новоиспеченный нардеп прокомментировал занятость Жана Беленюка. Он отметил, что спортсмен либо тренируется, либо находится в сессионном зале.

"Да, он сейчас готовится к олимпиаде, это также нужно. Надеемся, что он нам принесет медаль и мы тогда будем радоваться, несмотря на то, в какую фракцию он входит", – добавил Вирастюк.

Полное интервью с Василием Вирастюком: смотрите видео