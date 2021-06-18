Адже суміщати такі види діяльності дуже важко. Про це він заявив в ефірі програми "Перехресний допит".
До теми Епопея з довиборами і плани в ролі депутата: онлайн-трансляція інтерв'ю з Василем Вірастюком
Вірастюк зосередиться на політиці
За його словами, він має на меті зосередитись на роботі в Верховній Раді.
Думаю, не вийде на двох кріслах сидіти, відверто кажучи,
– сказав Вірастюк.
Він наголосив, що більше роботи його очікує не в самій Раді, а на 87 окрузі. Вже завтра, 19 червня, він поїде на Івано-Франківщину.
Також новоспечений нардеп прокоментував зайнятість Жана Беленюка. Він відзначив, що спортсмен або тренується, або перебуває в сесійній залі.
"Так, він зараз готується до олімпіади, це також потрібно. Сподіваємось, що він нам принесе медаль і ми тоді тішитимемось, попри те, до якої фракції він входить", – додав Вірастюк.
Повне інтерв'ю з Василем Вірастюком: дивіться відео