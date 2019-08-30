Нардеп от "Евросолидарности" Михаил Бондарь попал в тяжелое ДТП на Житомирщине: детали

Народный депутат от "Европейской Солидарности" Михаил Бондарь попал в тяжелое ДТП. В результате аварии народный избранник был госпитализирован в больницу с переломами ребер.

Парламентарий ехал на машине, которую нашел через сервис поиска попутчиков BlaBlaCar, сообщает Zaxid.net.

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Сам Михаил Бондарь рассказал, что кроме него, ехали водитель с женой и еще один пассажир. ДТП было вызвано тем, что у автомобиля пробилось колесо, и оно несколько раз перевернулся через крышу.

Как произошло ДТП, я не видел, поскольку работал в Верховной Раде до поздна сразу же уснул. Другой пассажир тоже уснул. Проснулся я уже от самого удара,

– рассказал народный избранник.

По словам Бондаря, жизнь ему и другим людям, которые ехали в авто, спасли ремни безопасности. Самого депутата доставили в Коростышевскую районную больницу. У него ушибы на лице, руке и ногах, а также сильно болит спина.

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Михаил Бондарь выразил надежду полностью выздороветь до следующего заседания парламента, которое состоится во вторник, 3 сентября.

Что известно о Михаиле Бондаре?

Михаил Бондарь родом со Львовщины. Доброволец Национальной гвардии, участник войны на Востоке Украины. Был командиром отделения 1-го Батальона оперативного назначения НГУ.



Участвовал в боевых действиях вблизи Дебальцево. Народный депутат 8 и 9 созывов от "Народного фронта" и "Европейской солидарности" соответственно.