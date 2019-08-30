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      Нардеп от "Евросолидарности" Михаил Бондарь попал в тяжелое ДТП на Житомирщине: детали

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      Михаил Бондарь попал в тяжелое ДТП на Житомирщине
      Михаил Бондарь попал в тяжелое ДТП на Житомирщине / nfront.org.ua

      Народный депутат от "Европейской Солидарности" Михаил Бондарь попал в тяжелое ДТП. В результате аварии народный избранник был госпитализирован в больницу с переломами ребер.

      Парламентарий ехал на машине, которую нашел через сервис поиска попутчиков BlaBlaCar, сообщает Zaxid.net.

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      Сам Михаил Бондарь рассказал, что кроме него, ехали водитель с женой и еще один пассажир. ДТП было вызвано тем, что у автомобиля пробилось колесо, и оно несколько раз перевернулся через крышу.

      Как произошло ДТП, я не видел, поскольку работал в Верховной Раде до поздна сразу же уснул. Другой пассажир тоже уснул. Проснулся я уже от самого удара,
      – рассказал народный избранник.

      По словам Бондаря, жизнь ему и другим людям, которые ехали в авто, спасли ремни безопасности. Самого депутата доставили в Коростышевскую районную больницу. У него ушибы на лице, руке и ногах, а также сильно болит спина.

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      Михаил Бондарь выразил надежду полностью выздороветь до следующего заседания парламента, которое состоится во вторник, 3 сентября.

      Что известно о Михаиле Бондаре?
      Михаил Бондарь родом со Львовщины. Доброволец Национальной гвардии, участник войны на Востоке Украины. Был командиром отделения 1-го Батальона оперативного назначения НГУ.

      Участвовал в боевых действиях вблизи Дебальцево. Народный депутат 8 и 9 созывов от "Народного фронта" и "Европейской солидарности" соответственно.

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      Теги: Аварии и ДТП Новости Украины Верховная Рада Открытие Верховной Рады Европейская солидарность Бондарь Михаил Леонтьевич
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