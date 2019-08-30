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      Нардеп від "Євросолідарності" Михайло Бондар потрапив у важку ДТП на Житомирщині: деталі

      1964 Читать новость на русском
      Михайло Бондар потрапив у важку ДТП на Житомирщині
      Михайло Бондар потрапив у важку ДТП на Житомирщині / nfront.org.ua

      Народний депутат від "Європейської Солідарності" Михайло Бондар потрапив у важку ДТП. Внаслідок аварії народний обранець був госпіталізований до лікарні з переломами ребер.

      Парламентар їхав на машині, яку знайшов через сервіс пошуку попутників BlaBlaCar, повідомляє Zaxid.net.

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      Сам Михайло Бондар розповів, що окрім нього, їхали водій з дружиною і ще один пасажир. ДТП було спричинене тим, що в автомобіля пробилося колесо, і він кілька разів перевернувся через дах.

      Як трапилася ДТП, я не бачив, оскільки через роботу у Верховній Раді до пізна одразу ж заснув. Інший пасажир теж заснув. Прокинувся я вже від самого удару,
      – розповів народний обранець.

      За словами Бондаря, життя йому і іншим людям, які їхали в авто, врятували життя ремені безпеки. Самого депутата доставили до Коростишівської районної лікарні. У нього забої на обличчі, руці та ногах, а також сильно болить спина.

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      Михайло Бондар висловив надію повністю одужати до наступного засідання парламенту, яке відбудеться у вівторок, 3 вересня.

      Що відомо про Михайла Бондара?Михайло Бондар родом зі Львівщини. Доброволець Національної гвардії, учасник війни на Сході України. Був командиром відділення 1-го Батальйону оперативного призначення НГУ.

      Брав участь у бойових діях поблизу Дебальцевого. Народний депутат 8 та 9 скликань від "Народного фронту" та "Європейської солідарності" відповідно.

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      Теги: Новини України Верховна Рада Аварії та ДТП Європейська солідарність Бондар Михайло Леонтійович Відкриття Верховної Ради
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