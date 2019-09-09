Нардеп "Слуги народа" считает минские договоренности "позорными", но безальтернативными
Председатель комитета Совета по внешней политике, депутат от фракции "Слуга народа" Богдан Яременко считает минские договоренности "позорными" и даже назвал их "частичной капитуляециею", но в то же время он признал, что сейчас Украина не может полностью отказаться от них.
Яременко в своем интервью "ТСН" отметил, что Россия настаивает на выполнении Минских соглашений, но кроме этого она хочет выполнения ряда условий предварительно не указанным в соглашениях.
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Отвести войска в трех местах, согласовать "формулу Штайнмайера" – это уже пересмотр договоренностей. Я думаю, что мы пойдем путем трансформации – на каких этапах в корне изменить трактовку и понимание способа выполнения Минских соглашений,
– сказал он.
"Формула Штайнамаера" – предложена федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером формула достижения мира на Донбассе. Она, в частности, предусматривает проведение местных выборов и постепенное введение особого статуса для региона.
Яременко также отметил, что до сих никакого мира эти договоренности так и не принесли.
Еще одним подтверждением указанных требований России стала недавняя телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Во время беседы Путин в очередной раз отметил, что для проведения встречи лидеров "нормандской четверки" нужно выполнить договоренности с предыдущей встречи.
В частности, Путин отметил договоренности о разведении сил и средств на согласованных участках линии соприкосновения и закрепления в письменном виде "формулы Штайнмайера".
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