Председатель комитета Совета по внешней политике, депутат от фракции "Слуга народа" Богдан Яременко считает минские договоренности "позорными" и даже назвал их "частичной капитуляециею", но в то же время он признал, что сейчас Украина не может полностью отказаться от них.

Яременко в своем интервью "ТСН" отметил, что Россия настаивает на выполнении Минских соглашений, но кроме этого она хочет выполнения ряда условий предварительно не указанным в соглашениях.

Интересно! Почему Путин согласился на обмен пленными

Отвести войска в трех местах, согласовать "формулу Штайнмайера" – это уже пересмотр договоренностей. Я думаю, что мы пойдем путем трансформации – на каких этапах в корне изменить трактовку и понимание способа выполнения Минских соглашений,

– сказал он.

"Формула Штайнамаера" – предложена федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером формула достижения мира на Донбассе. Она, в частности, предусматривает проведение местных выборов и постепенное введение особого статуса для региона.

Яременко также отметил, что до сих никакого мира эти договоренности так и не принесли.

Еще одним подтверждением указанных требований России стала недавняя телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Во время беседы Путин в очередной раз отметил, что для проведения встречи лидеров "нормандской четверки" нужно выполнить договоренности с предыдущей встречи.

В частности, Путин отметил договоренности о разведении сил и средств на согласованных участках линии соприкосновения и закрепления в письменном виде "формулы Штайнмайера".