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      Нардеп "Слуги народу" вважає мінські домовленості "ганебними", але безальтернативними

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      Богдан Яременко
      Богдан Яременко / glavred.info

      Голова комітету Ради із зовнішньої політики, депутат від фракції "Слуга народу" Богдан Яременко вважає мінські домовленості "ганебними" і навіть назвав їх "частковою капітуляєцією", але водночас він визнав, що зараз Україна не може повністю відмовитися від них.

      Яременко у своєму інтерв'ю "ТСН" зазначив, що Росія наполягає на виконанні мінських угод, але крім цього вона хоче виконання низки умов попередньо не зазначених в угодах.

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      Відвести війська у трьох місцях, погодити "формулу Штайнмаєра" – це вже перегляд домовленостей. Я думаю, що ми підемо шляхом трансформації – на яких етапах докорінно змінити трактування і розуміння способу виконання Мінських угод,
      – сказав він.

      "Формула Штайнамаєра" – запропонована федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром формула досягнення миру на Донбасі. Вона зокрема, передбачає проведення місцевих виборів та поступове запровадження особливого статусу для регіону.

      Яременко також зазначив, що до сьогодні жодного миру ці домовленості так і не принесли.

      Ще одним підтвердженням зазначених вимог Росії стала нещодавня телефонна розмова президента РФ Володимира Путіна з президентом Франції Еммануелем Макроном. Під час бесіди Путін вже вкотре зазначив, що для проведення зустрічі лідерів "нормандської четвірки" потрібно виконати домовленості з попередньої зустрічі. 

      Зокрема, Путін відзначив домовленості про розведення сил і засобів на узгоджених ділянках лінії зіткнення і закріплення у письмовому вигляді "формули Штайнмайера".

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини політики Слуга народу Мінські домовленості Україна – Росія Володимир Путін
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